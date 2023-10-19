من هي الإعلامية وصال أبو عليا؟.. رثت شهداء مستشفى المعمداني بكلمات مؤثرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كلمات مؤثرة رثت بها الإعلامية الفلسطينية وصال أبو عليا، شهداء مستشفى المعمداني بغزة، الذين راحوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف الليلة الماضية، إذ أطلت طوال أمس عبر أثير إذاعة صوت فلسطين الرسمية، لتتحدث عن الكارثة الإنسانية وتبعاتها، مدينة بأشد العبارات ما حدث لوطنها من دمار واحتلال.

رثاء الإعلامية وصال أبو عليا لشهداء مستشفى المعمداني

«صباح الخير، لأشلاء أطفالنا، أم لأطفال تبقوا ناجين وحيدين، لمن أقولها؟ للطفل الذي يلقن أخية الشهادتين: هل سنظل كاملين بعد الآن ونحن نشاهد؟ سأروي لكم بعضا مما حدث، كان يمارس الأطفال هوايتهم باللعب في فناء المشفى للاحتماء مع من تبقى من ذويهم من قصف الطائرات، لتستفز هذه الطائرات من بقائهم أحياء فتدمر المكان على من فيه»، كانت تلك بداية كلمات الإعلامية الفلسطينية وصال أبو عليا، بعد أن ظهرت بصوت قوي وصمود منقطع النظير.

معلومات عن الإعلامية الفلسطينية وصال أبو عليا

ويستعرض «هن»، أبرز المعلومات عن الإعلامية الفلسطينية وصال أبو عليا، التي رثت شهداء مستشفى المعمداني بعبارات هزت القلوب، وفق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي كالتالي:

- اسمها وصال أبو عليا

- درست في جامعة بيرزيت الفلسطينية.

- تقسم في مدينة رام الله الفلسطينية.

- متزوجة منذ عام 2011 من شخص يعمل في وزارة الداخلية الفلسطينية.

- تعمل مذيعة في إذاعة صوت فلسطين الرسمية.

- شاعرة ومؤخراً حازت على المرتبة الثالثة في المهرجان العالمي للشعر والرواية في إيطاليا، عن قصيدتها «مدن ممنوعة من الغزو»، وقد تمت ترجمة القصيدة إلى اللغة الإيطالية.

- الإعلامية وصال أبو عليا اكتشفت موهبتها في كتابة الشعر في سن مبكرة.

- لُقِّبت بسفيرة فلسطين في المحافل الثقافية.

- اشتهرت بمقدماتها النارية ضد إسرائيل في مختلف الأحداث الجارية بقطاع غزة ومدن فلسطين.

- تكتب لعدد من الصحف والمواقع الفلسطينية بينها وكالة وطن.