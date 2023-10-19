كيف تستعد الفلسطينيات تحسبًا لعمليات القصف؟.. لا تخلو حقائبهن من التمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تحولت المدينة إلى ركام لا صوت يعلو فوق صافرات الإنذار والقصف الإسرائيلي المستمر، فالحال في قطاع غزة أصبح أشبه كارثيا، بيوت مهدومة وغبار الأتربة في كل مكان، وما زال العدوان مستمرًا على الأهالي ممن لا ذنب لهم، وما يثير الاهتمام هو كيف تستعد النساء في حال حدوث قصف، هو ما روته شابة فلسطينية عبر مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» أثناء تجهيز حقيبتها.

كيف تستعد الفلسطينيات للقصف؟

على دوي صافرات الإنذار جلست فتاة فلسطينية بإسدال أحمر تروي عبر موقع فيديو قصير كيف تستعد الفلسطينيات للقصف، وما هي الاحتياجات التي تظل في حقيبتها وقد نقل الفيديو مجموعة من الصحف صفحات السوشيال ميديا؛ تبدأ السيدة في وصف محتوى الحقيبة قائلة: «لابسة لبس الصلاة زي وهو اللبس اللي بنكون جاهزين بيه في حالة الطوارئ، والرجال بيكونوا لابسين لبس مناسب في حال حصل قصف»، وبخفة ظل استكملت وصفها لمحتوي الحقيبة قائلة: «في حال حصل تصعيد أو قصف لازم يكون معانا شنطة السفر أو الطوارئ».

محتويات حقيبة الطوارئ

داخل حقيبة متوسطة الحجم توجد أساسيات لا تستغني عنها الفلسطينيات، والتي تحدثت عنها الفتاة الفلسطينية في مقطع الفيديو قائلة: «أول شيء لازم يكون معانا كشاف للضوء، تمر إذا روحنا أماكن مفيش فيها أكل، هويتي الشخصية».

كما لا تخلو حقيبة الطوارئ في حال تعرضت الأسر الفلسطينية للقصف مثل: «شنطة صغيرة للأدوية والأسعافات الأولية، المناديل، الاحتياجات الشخصية، الأوراق الرسمية والشهادات الخاصة بالأسرة في حال تعرض البيت للقصف منحتاجش نروح نعملها مرة تانية»، وبعد نشر المقطع علق عليه الكثير من الناس تضامنًا وتعاطفًا مع ما يحدث في فلسطين، والقصف المستمر للمساجد والمدارس والمستشفيات.