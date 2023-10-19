الالتزام بنمط غذائي صحي يحسن جودة الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت ورقة بحثية لمركز أبحاث الشيخوخة في جامعة تافتس تأثير السلوك الغذائي بالنسبة لمن يبلغون من العمر حوالي 100 عام.

وأوضح الباحثون: "يعتمد طريقة تقدمنا في العمر على تركيبتنا الجينية، وسلوكيات نمط الحياة، والذين يلتزمون بأسلوب حياة صحي يحققون نتائج أفضل، ضمن كل فئة من فئات المخاطر الجينية".

وكشف الباحثون أن التغذية، والنوم، وسلوكيات مثل التدخين، هي العوامل الأهم في كبح المخاطر الجينية، وفق ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس".

وأشارت النتائج إلى أن "ما يأكله الشخص في العشرينات والثلاثينات من عمره يؤثر على الأمراض، والحالات التي قد يصاب بها مع تقدمه في السن، وهو ما يحدد بدوره عدد سنوات الحياة الصحية التي سيستمتع بها".

وعلى سبيل المثال، تبين أن من يأكلون الكثير من الخضراوات والفواكه في مرحلة المراهقة والشباب، يصابون بصورة أقل بأمراض العيون المرتبطة بالشيخوخة.

السعرات

وقالت أليس إتش. ليختنشتاين، أستاذة علوم وسياسات التغذية: "كبار السن يحتاجون إلى سعرات أقل للحفاظ على وزن ثابت للجسم، بسبب التحولات في تكوين الجسم من العضلات إلى الدهون، ومع ذلك فهم بحاجة إلى المغذيات الأساسية، أو أكثر قليلاً بالنسبة لبعض العناصر مثل الكالسيوم".

ونبّهت ليختنشتاين من يعيشون في طقس حار إلى ضرورة "تناول كمية كافية من السوائل، وعدم الاعتماد فقط على الإحساس بالعطش، الذي قد يضعف مع تقدمنا في السن".

وحث البحث على "الالتزام بنمط غذائي يركز على الخضار والفواكه في مختلف مراحل العمر، ومنتجات الحبوب الكاملة، والبقول، ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم، والأسماك، والمكسرات، والبذور".

ونصحت ليختنشتاين "بالتركيز على الدواجن وقطع اللحوم الخالية من الدهون، مع استبدال المصادر الرئيسية للدهون المشبعة مثل منتجات الألبان، بالدهون غير المشبعة مثل زيت فول الصويا وزيت الكانولا، والحد من الملح والسكر المضاف والمنتجات المصنوعة من الحبوب المكررة".