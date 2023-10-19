دراسة بريطانية تفتح آفاقاً جديدة لعلاج القولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة بريطانية حديثة أن أحد الأدوية المضادة للاكتئاب تساهم في تغيير حياة الملايين من مرضى متلازمة القولون العصبي.

وأوضح الباحثون إن أخذ جرعات منخفضة من عقار "أميتريبتيلين" المضاد للاكتئاب، يحسن أعراض القولون العصبي بشكل ملحوظ، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأراد الباحثون في أول تجربة من نوعها اختبار ما إذا كانت الجرعات المنخفضة من مضاد الاكتئاب يمكن أن تفيد مرضى القولون العصبي.

وتم تجنيد حوالي 463 مريضاً من 55 عيادة عامة في غرب يوركشاير وويسيكس وغرب إنجلترا، حيث تم إعطاء نصفهم عقار أميتريبتيلين في حين تم إعطاء النصف الآخر علاجاً وهمياً.

وأظهرت نتائج التجربة أن الأشخاص الذين تناولوا عقار "أميتريبتيلين" شهدوا تحسناً عاماً في أعراض القولون العصبي بعد 6 أشهر، بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمي.

كما راقب الباحثون درجات القلق أو الاكتئاب لدى المشاركين في التجربة، ووجدوا أن هذه العناصر لم تتغير لديهم، مما يشير إلى أن التأثيرات المفيدة للدواء كانت عن طريق القناة الهضمية.

يصيب مرض القولون العصبي حوالي واحد من كل 20 شخصاً في جميع أنحاء العالم، ويسبب الألم والنفخة والإسهال والإمساك. ويمكن أن يكون لهذه الحالة طويلة الأمد، والتي ليس لها علاج معروف، تأثير كبير على نوعية الحياة وقدرة المصابين على العمل والتواصل الاجتماعي.

ينتمي عقار “أميتريبتيلين” إلى مجموعة من الأدوية تسمى ثلاثية الحلقات، والتي كانت تستخدم في الأصل بجرعات عالية لعلاج الاكتئاب. وتعتبر هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة لانسيت، الأولى التي تدرس استخدامه لعلاج القولون العصبي.