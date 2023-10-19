تحذير من تناول «القنبلة» والحليب البلدي.. ما تأثيرها على صحتك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

كل ما يمكن أن يخفف المجهود ويوفر الوقت عن ربة المنزل، تشتريه جاهزا، كما أن هناك بعض الأطعمة الشعبية الشائعة التي يحبها الشباب، وتتناولها الأسرة من الشارع، لكن الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، حذر من تناول عدد من الأطعمة التي تباع جاهزة في المحلات، من بينها الفاكهة والخضروات المقطعة مسبقا، وكذلك أحد أنواع الحليب.

احذروا الحليب غير المبستر

في بداية حديثه لـ«الوطن»، حذر استشاري التغذية العلاجية، من تناول الحليب غير المبستر، وهو ما يعني «الحليب البلدي» الذي يباع في المحلات ومع الباعة الجائلين، لأنه يحتوي على كثير من البكتيريا والكائنات الدقيقة، التي ما تزال حية.

يشار إلى أن الحليب المبستر، يجرى تسخينه في درجة معينة بحيث تقتل الكائنات والبكتيريا الدقيقة التي يمكن أن تتواجد فيه، وقد أصبح اللبن المبستر هو السائد حاليا، لذلك يجب تجنب تماما تناول الحليب البلدي، إذ ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن هذا الحليب يسبب السالمونيلا والإشريكية القولونية، كما أنه خطر على الاطفال وكبار السن والحوامل.

قنبلة الفواكه والخضروات

تندرج القنبلة تحت بند الخضروات والفواكه المقطعة مسبقا، إذ أنه يفضل عدم تناولها نهائيا قبل غسلها حتى بعد تقطيعها، وهناك بعض الوصايا التي يجب اتباعها، من بينها ضرورة تبريدها في الفريزر والثلاجة، وكذلك فصلها نهائيا عن اللحوم والدجاج النيء، وكذلك المأكولات البحرية، لأن البكتيريا يمكن أن تعلق بها، وأوضح الدكتور محمد حلمي، أن الفواكه وقشورها عرضة للبكتيريا، لذا يجب غسلها جيدا، والتأكد من صلاحيتها للأكل.

ويباع كوكتيل الفواكه والخضروات المقطعة المعروفة بـ«القنبلة» في محلات العصير، وفي البقالة وتكون جاهزة على الأكل مباشرة.

بوفيه الطعام الساخن

بوفيه الطعام الساخن غالبا ما يكون موجود في كل المناسبات والأفراح، وفيه توضع المكرونة، والأرز، وبعض اللحوم المطهية بالصوص، لكن يجب الحذر عند تناول الطعام من البوفيه الساخن، لأنه يجب أن تكون درجة حرارته عند 60 مئوية، أقل من ذلك أو فاتر يعرض الأطعمة للتلوث، بحسب خبير التغذية العلاجية.

والطعام البارد يجب أن يبقى عند 5 درجات مئوية، وعندما يترك الطعام في درجة حرارة الغرفة من ساعة إلى ساعتين يمكن أن تتكاثر عليه البكتيريا بشدة، وتعتبر تلك هي منطقة الخطر، وفي حالة لم تكن متأكدا من درجة حرارة بوفيه الطعام الساخن، فإنه من الأفضل عدم الأكل منه من الأساس، لأن البيئة الرطبة التي لا تقتل البكتيريا، يمكن أن تسبب ضررا كبيرا، بحسب خبراء التغذية.