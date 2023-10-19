اللون الفضي يتصدر موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مع اقتراب فصل الخريف، تستعد النساء حول العالم لتجديد خزانة ملابسهن استعدادًا للطقس البارد.

ولعل أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم هو اللون الفضي، الذي يتألق ببريقه ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

تتلألأ الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023/2024 ببريق اللون الفضي، إذ يزين هذا الموسم الجواكت والقطع الفوقية والسراويل والأحذية والحقائب ليضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة تأسر الألباب.

ويمكن تسليط الضوء على اللون الفضي من خلال تنسيقه مع ألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي، بحسب مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وتفردا، فيمكنها تنسيق اللون الفضي مع ألوان صارخة مثل الأخضر والوردي؛ حيث تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع جريء يعكس ثقة المرأة بنفسها وتميز أسلوبها.

أما مَن ترغب في إطلالة عصرية أكثر هدوءا، فيمكنها الاكتفاء بإكسسوارات تتألق باللون الفضي مثل حقيبة أو حذاء.