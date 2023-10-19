كيف يسبب ارتفاع الكوليسترول السكتة الدماغية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى تلف أنسجة الدماغ.

ويرتبط ارتفاع الكوليسترول الضار بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

في السطور التالية، نذكر لكم كيف تٌزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وبعض الطرق لخفض مستوياته، وفقًا لموقع "Verywellhealth".

يساهم ارتفاع الكوليسترول في تراكم اللويحات داخل الأوعية الدموية والشرايين التاجية، التي تزود القلب بالأكسجين، وفي الشرايين السباتية، التي تزود الدماغ بالأكسجين.

ومن ثم، تحدث السكتة الدماغية عندما يمنع الانسداد الدم من الوصول إلى الدماغ.

- ما الذي يسبب ارتفاع الكوليسترول؟

يحدث ارتفاع الكوليسترول بسبب مجموعة من العوامل، وتشمل:

الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية أو المقلية.

نمط حياة غير مستقر.

التدخين.

الإفراط في شرب الكحول.

زيادة الوزن أو السمنة.

- كيفية خفض الكوليسترول للحد من خطر السكتة الدماغية؟

1. اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات، والأسماك الغنية بأوميجا 3 .

2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة.

3. تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والدهون المشبعة.

4. التقليل من استهلاك الكحول.

5. ممارسة الرياضة بانتظام.

6. الإقلاع عن التدخين.

7. الحفاظ على وزن صحي.

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