لو بشرتك دهنية.. اعرفي إزاي تختاري المرطب وواقي الشمس في 5 خطوات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ربما لا تعرف كثير من الفتيات، كيفية اختيار الكريمات المرطبة وواقي الشمس المناسب لبشرتهن، خاصة أصحاب البشرة الدهنية، إذ يعتقد عديد منهن أنهن لسن بحاجة إليهما، رغم أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، خاصة أن صاحبات البشرة الدهنية بحاجة إلى أنواع بعينها من المرطبات.

كيفية شراء المرطب المناسب وواقي الشمس للبشرة الدهنية؟

نرصد نصائح سريعة لمساعدتك عند شراء المرطب المناسب وواقي الشمس للبشرة الدهنية، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

1. افهمي نوع بشرتك

أولاً وقبل أن نقفز إلى عالم المرطبات وواقيات الشمس، من المهم أن تعرفي نوع بشرتك، تميل البشرة الدهنية إلى إنتاج الدهون الزائدة، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، لذا ابدئي بمنظف لطيف لإزالة الشوائب وفهم احتياجات بشرتك.

2. البحث عن منتجات لا تسبب انسداد المسام

عند التسوق لشراء المرطبات وواقيات الشمس، انتبهي إلى علامة «غير كوميدوجينيك»، لأن هذه المنتجات لن تسد المسام، وهو أمر مهم بشكل خاص للبشرة الدهنية، فهو يضمن أن بشرتك يمكن أن تتنفس بينما تبقى رطبة ومحمية.

3. اختاري تركيبات خالية من الزيوت

المرطبات ذات التركيبات الخالية من الزيوت بمثابة هبة من السماء للبشرة الدهنية، إنها ترطب دون إضافة دهون إضافية إلى وجهك، فقط ابحثي عن مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين، التي توفر الرطوبة دون الزيوت.

4. اختاري مرطب يحتوي على الجل

المرطبات التي تحتوي على الجل، خيار رائع لصاحبات البشرة الدهنية، لأنها خفيفة الوزن، ويتم امتصاصها بسرعة، وتترك بشرتك تشعر بالانتعاش، بالإضافة إلى ذلك، فهي تشكل قاعدة ممتازة لواقي الشمس الخاص بك.

5. الأولوية لعامل الحماية من الشمس (SPF)

واقي الشمس، أفضل صديق لبشرتك، خاصة في المناخ الهندي المشمس، ابحثي عن واقي شمسي واسع النطاق بمعامل حماية SPF 30 على الأقل، لأنه سيحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويمنع الشيخوخة المبكرة وحروق الشمس.