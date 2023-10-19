صيحات جمالية لربيع وصيف 2024 من أسبوع الموضة في دبي

اختتم أسبوع الموضة في دبي، الحدث الأكثر أهمية والأبرز في مجال الأزياء في المنطقة، فعالياته التي استمرت على مدى سبعة أيام، واحتضنت عدداً من عروض الأزياء التي أطلقت صيحات مكياج لافتة، لاسيما لجهة المكياج والشعر، كان من أبرزها رسمات الأيلاينر الهندسية والغرافيكية بأشكال وألوان متعددة ومتنوعة.. وقد اخترنا فيما يلي، مجموعة صيحات جمالية لربيع وصيف 2023-2024 من أسبوع الموضة في دبي.. فهل ستعجبك؟

مايكل سينكو Michael Cinco

لقد كان عرض مايكل سينكو Michael Cinco لافتاً للغاية، لاسيما لجهة صيحات المكياج؛ حيث لم تقتصر على صيحة واحدة؛ بل اعتمدت الدار مجموعة من الاتجاهات الجمالية في الوقت نفسه، في مقدمها أحمر الشفاه الأحمر الغامق، والبشرة الغليتر، والأيلاينر العريض الذي يغمر الجفون العلوية، وموضة البشرة الغليتر المتوهجة.

إيهاب جريس Ihab Jiryis

أما في عرض أزياء إيهاب جريس Ihab Jiryis؛ فتألقت العارضات بمكياج عيون باللون البرونزي البارز عند الجهة الخارجية للجفون العلوي، ومكياج بشرة مات، مشرق ومتوهج وخال من العيوب، مع البلاشر البرونزي البارز على أعلى الخدود.. لذلك، تحضّري لاعتماد موضة مكياج البشرة المصقولة باستخدام أساسيات مكياج عالية الجودة، وتتناغم مع لون بشرتك للحصول على النتيجة المطلوبة.

زينة زكي Zeena Zaki

وخلال عرض زينة زكي Zeena Zaki، برزت صيحات رسمات الأيلاينر التي ترتكز على الخطوط الهندسية حيناً والغرافيكية حيناً آخر؛ مما يؤكد استمرار موضة المكياج هذه خلال موسم الربيع والصيف المقبلين، بعدما لاقت رواجاً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين.

ليلي بلان Lili Blanc

الشفاه اللامعة بدرجة النيود التي تتناغم مع لون البشرة، هي من أبرز صيحات المكياج التي أُطلقت في عرض أزياء ليلي بلان Lili Blanc، وهي موضة منعشة وحيوية تلائم أجواء الربيع والصيف.. وقد اعتمدت إلى جانبها الأيلاينر الرفيع المقوّس عند الزاوية الخارجية للعين.

سيلف مايد Selfmade

ذلك، لفتت دار سيلف مايد Selfmade بعرض أزيائها خلال أسبوع الموضة في دبي، لاسيما لجهة مكياج العيون، الذي جاء مرتكزاً على رسمات الأيلاينر العصرية والمتجددة الغليتر فوق الجفون العلوية؛ معتمدة ألواناً مثل: الفضي والباستيل الأزرق والبني والأسود.

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