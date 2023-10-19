من هي المعلمة الفلسطينية جميلة الشنطي؟.. اغتالها الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جرائم عدة ارتكابها الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة، تسببت في تدمير مبان وسقوط شهداء، بينهم المعلمة جميلة الشنطي التي تم اغتيالها من قبل قوات العدوان الإسرئيلي، الأمر الذي جعل الكثيرين يتسألون من هي المعلمة جميلة الشنطي؟.

المعلمة جميلة الشنطي

نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير من هي المعلمة جميلة الشنطي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»:

- ولدت الشنطي في مخيم جياليا عام 1957.

- حصلت عام 1980 على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة «عين شمس» بمصر.

- تعتبر أول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس، وشغلت هذا المنصب، بالانتخاب وليس بالتعيين.

- سافرت للعمل في المملكة العربية السعودية كمعلّمة، لمدة 10 سنوات وبعد ذلك عادت إلى غزة عام 1990، لتلتحق بالعمل التنظيمي في حركة «حماس».

- حصلت على درجة الماجستير في أصول التربية من الجامعة الإسلامية عام 1998.

- في عام 2013 حصلت على درجة الدكتوراة في الإدارة التربوية من كلية «فرحة» للعلوم الأسرية في جامعة دبي بالإمارات، عبر تقنية «التعليم عن بعد» ترأست العمل النسوي لحركة حماس لسنوات عديدة.

- عملت عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس».

- قادت مسيرة نسائية لكسر حصار فرضه الجيش الإسرائيلي على مسجد في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

- عينت وزيرة للمرأة في الحكومة بغزة في 2013.

المجلس التشريعي الفلسطيني

ونعى المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، عضو المجلس جميلة الشنطي، التي تم اغتيالها إثر قصف إسرائيلي استهدفها الليلة الماضية، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر علي محبيها، وبجانب رحيل المعلمة جميلة الشنطي، اغتال الاحتلال الإسرئيلي، 3 أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس، كما قتل في وقت سابق عضوا المكتب زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة.