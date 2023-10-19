ماذا يحدث لجسمك عند سماع أخبار محزنة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

سماع الأخبار إذا كانت إيجابية أو سلبية تؤثر على صحة الجسم، ويجهل العديد من الأشخاص خاصًة إذا كانت يوميًا، ما يحدث ؟

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير سماع الأخبار الحزينة يوميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع helpguide.

ينقسم سماع الأخبار السيئة على الصحة إلى جزئين، وتشمل ما يلي :

أولاً: التأثير النفسي

الصدمة

سماع الأخبار الحزينة يوميًا يجعل الشخص في حالة من عدم التصديق ويجد صعوبة في قبول حقيقة ما حدث، بالإضافة إلى الشعور بألم كبير في مشاعرك تجعلك في حالة صدمة.

الشعور بالخوف

الشعور بالخوف والقلق من الأحاسيس الطبيعة عند سماع الأخبار الحزينة يوميًا، ويمكنها أن تجعلك غير قادر في السيطرة على نفسك، وقد تصل إلى الإنتهيار.

الحزن

تكرار سماع أخبار سيئة وحزينة، تجعلك في حالة من الحزن و خاصًة إذا كطانت تتعلق بموت أشخاص أو أشياء يمكن أن تكون لها عواقب تغير مجرى حياتك.

العجز

عادة ما يشعر الأشخاص بالعجز في حالة أن الأخبار الحزينة تكون غير متوقعة مثل جرائم العنف أو الحوادث أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية التي تجعلك في حالة من الضعف والعجز، بل وتثير القلق ويمكنها أن تصيبك بالاكتئاب.

الشعور بالذنب

غالبًا ما يشعر البعض بذلك عندما ترتبط الأحداث السلبية للشعور بأنك نجوت من ما يشعر به الأخرون، أو الشعور بأنه كان بإمكانك فعل المزيد للمساعدة.

الغضب

يعتبر من المشاعر التي تحدث نتيجة لكتم المشاعر العاطفية، والشعور بهدوء من جانب أصحاب السلطة و القادرين على تغيير الحدث السلبي، مما يعرضك للشعور بـ الانفجارات العاطفية.

تأنيًأ: التأثير الجسدي

1- الشعور بالدوار أو الإغماء، أو الإصابة بتشنج في المعدة، أو التعرق الزائد.

2- رعشة الجسم، والشعور بالاختناق.

3- سرعة التنفس، و الشعور بآلام في الصدر، وخفقان القلب.

4- تغير في نظام النوم، والشعور بالأرق أو الكوابيس.

5- الشعور بالأوجاع والآلام الغير مبررة، بما في ذلك الصداع.

6- فقدان أو زيادة الشهية.

7- الإفراط في تناول النيكوتين، والكافيين لتشتيت الذهن.

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