لمرضى الكوليسترول.. إليك 4 أنواع زيوت آمنة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

إضافة الزيوت في النظام الغذائي لدى الحالات التي تعاني ارتفاع الكوليسترول من الأمور غير المحببة لديهم، حيث يشعرون ببعض التأثيرات السلبية التي يمكنها أن تعرضهم لحدوث أمر خطير في الأوعية الدموية وصحة القلب.

ولكن في السطور التالية، هناك قائمة ببعض أنواع الزيوت التي تساعد على الحالات التي تتناسب مع مرضى ارتفاع الكوليسترول، ويمكن أيضًا أن تخفضه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Verywellhealth.

زيت الذرة

يعد من الخيارات الجيدة، لأنه خال من الكوليسترول، ويفضل استخدامه في القلي الخفيف، كما أنه يتميز بمذاقه البسيط على الفم والمعدة، وأظهرت بعض الأبحاث التي نشرت في Lipid journal لعام 2014، أن زيت الذرة يساعد في مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

زيت بذور الكتان

زيت بذور الكتان غني بالأوميجا 3، كما أنه مصدرًا غذائيًا له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك صحة القلب وجعلها جيداً بشكل أفضل، ويقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم، نظرًا لعدم تعرضه للنار، حيث يعتبر مناسباً فقط للطهي بدون حرارة، يمكن أن تكون نكهته الخفيفة والترابية مذاقًا مكتسبًا ولكنها لذيذة يفضل رشها على الخضار عوضا عن الزبدة، ويمكن أيضًا خلطه مع تتبيلة السلطة.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدرًا جيدًا لفيتامين هـ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، حيث يقي من الإصابة بالأمراض بما في ذلك التي تتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يعمل على محاربة الجذور الحرة والوقاية من الإصابة بالسرطان، ويمكن استخدامه في القلي على نار متوسطة إلى عالية وفي تتبيلة السلطة.

زيت عباد الشمس

يمكن استخدام زيت عباد الشمس للطهي في حرارة عالية، كما يجب استخدام الزيت غير المكرر فقط في الوصفات الخالية من الحرارة، ويفضل الاعتماد على زيت عباد الشمس الذي يحتوي على نسبة عالية من الأوليك وهي نوع من أحماض الأوميغا 9 الدهنية التي لها نتائج فعالة في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية والقلب، وثبت أيضًا أنه يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويجب الحرص على تجنب بعض أنواع زيت عباد الشمس التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد الكوليسترول في الدم وتؤثر على صحة القلب.

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