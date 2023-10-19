3 حروف مواليدها الأكثر حظًا في 2024- خبيرة تزف بشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اقترابنا من توديع عام 2023 واستقبال عام 2024، يترقب المهتمون بعالم الأبراج معرفة حظوظهم في العام الجديد.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ، أن هناك بعض الحروف أكثر حظًا من غيرها في عام 2024.

قالت هالة خلال استضافتها ببرنامج "الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، والمُذاع على قناة "النهار": "تعتبر بداية عام 2024 طاقة جذب أموال وانفراجات".

وتابعت: "وهناك 3 حروف مواليده الأكثر حظا في 2024، وهما ح، ض، ف".

وأضافت: "يعد يوم الأحد من أكثر أيام الأسبوع حظا في هذا العام، فهو يوم مناسب للقيام بأشياء من شأنها أن تجلب لك الحظ، مثل البدء في مشاريع جديدة أو اتخاذ قرارات مهمة".

واستكملت خبيرة الأبراج: "بينما اللون المسيطر هو اللون الفضي، لأنه يجلب الحظ والسعادة"

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