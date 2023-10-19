خبير تغذية يحذر من استخدام تركيبات التخسيس عبر «السوشيال ميديا».. تحتوي على مواد سامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الآونة الأخيرة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الصفحات التي باتت تقدم وصفات مختلفة للأشخاص بأغراض التخلص من السمنة والوزن الزائد، أو للعلاج والوقاية من أمراض مزمنة مختلفة، دون الحاجة لاستشارات الأطباء أو المتخصصين، وسرعان ما يقع الكثيرين في الفخ، رغبة في الوصول للهدف المرجو في أسرع وقت.

طبيب يعلق على استخدام وصفات التخسيس والوقاية من الأمراض

وأوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحاته لـ«هن»، أن هناك عدد كبير من الأشخاص يروجون لاستخدام تلك الوصفات سواء كانت بهدف التخسيس أو علاج أمراض معينة، دون الحصول على المؤهل العلمي المناسب، لذا لا يجب الثقة بهم.

ولفت استشاري علوم التغذية، إلى أن بعض الأعشاب بها مواد فعالة ومواد مصاحبة ضارة، قد تسبب مشكلات صحية، فضلا عن احتمالية حملها لمخاطر صحية متعددة.

مخاطر استخدام الوصفات المتداولة عبر السوشيال ميديا

تكمن الخطورة الأهم في استخدام وصفات بعض الأعشاب للتخسيس والوقاية من الأمراض، في كونها مخزنة وقد تنتج بعض الفطريات والسموم التي تضر متناوليها، وقد تسبب مشكلات صحية خطيرة لهم، حسبما أكد الدكتور محمد الحوفي.

وشدد استشاري علوم التغذية على ضرورة تجنب الحصول على تلك الوصفات غير الموثوق بها، تجنبًا للتعرض لأزمات صحية.

كيفية التخلص من الوزن الزائد

أما بشأن التخلص من الوزن الزائد بصورة صحية، أوضح «الحوفي» أن الأمر يكمن في المعادلة بين كمية الطعام المتناول والمجهود الذي يبذله الشخص خلال يومه، وكذلك الاحتياجات اللازمة لطاقته الجسدية، مستطردًا: «علميًا الشخص العادي اللي مجهوده عادي ده بنقول إن احتياجاته 2000 سعر في اليوم، لو خد أكتر منهم وزنه هيزيد، ولو وزن الشخص زيادة عن العادي وعنده سِمنة، يحصل على 1200 سعر عشان يخفض وزنه».

ونصح «الحوفي» بضرورة اتباع بعض الخطوات الصحية من أجل التخلص من الوزن الزائد، وهي:

- ممارسة الرياضة أو المشي بشكل يومي، لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

- ضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

- في حال الرغبة على الحصول على أعشاب أو بعض أدوية لتنشيط عملية التخلص من الوزن الزائد، يجب استشارة طبيب متخصص.

- تناول كميات وفيرة من الماء.

- الحصول على فترات كافية من النوم ليلا.

- التقليل من تناول السكريات والدهون.