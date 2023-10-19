لتجنب الإصابة بالكساح.. 20 أكلة تحتوي على فيتامين «د» أبرزها الشيكولاتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الطقس، يسعى الكثير إلى البحث عن طريقة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم خشية الإصابة بالأمراض الفيروسية كالإنفلونزا، ويعد فيتامين د أحد أبرز الفيتامينات الضرورية لتعزيز مناعة الجسم ضد الإصابة بالأمراض، إضافة إلى دوره في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم ما يحمي صحة العظام والأسنان، وتنظم نسبة السكر في الدم وتقلل الالتهابات بالجسم، وزيادة امتصاص الفوسفات ومنع ضعف العضلات وتشنجاتها.

مخاطر نقص فيتامين د

يمكن الحصول على فيتامين د من مصدر طبيعي وهو الشمس، غير أن عدم تعرض الأفراد للشمس نتيجة ظروف عملهم أو لغيابها في فصل الشتاء قد يعرضهم لنقص فيتامين د، وهو ما يجب علاجه على الفور، حيث إن ترك الأمور دون علاج يعرض الفرد للإصابة بالكساح، وهو اضطراب يسبب تشوهات العظام عند الأطفال وهشاشة العظام، وهي حالة ناجمة عن فقدان العظام وانخفاض كثافة العظام، وتلين العظام وهو اضطراب لين العظام الذي يصيب البالغين في المقام الأول، وتشنجات عضلية، وفقا لما ذكره موقع verywellhealth.

أطعمة غنية بفيتامين د

ويمكن الحصول على فيتامين «د» بعدد من الأطعمة أبرزها: الفول السوداني والأسماك والسردين والبيض وزيت كبد الحوت، وفقا لما أكده الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وأوضح أن اللحوم والكبد والكلاوي والمأكولات البحرية وأسماك السردين والسلمون والتونة ومنتجات الألبان والبيض والموز والخميرة الغذائية والخضروات مثل السبانخ والقرع والبطاطس والبنجر وعش الغراب من أفضل مصادر فيتامين B12، الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بالضعف وفقر الدم وضيق النفس.

ويمكن الحصول على حمض الفوليك المهم، والذي يلعب دورا كبيرا في تكوين خلايا الدم الحمراء ومساعدة الخلايا على النمو وعلى أداء وظائفها بشكل صحي، من العديد من الأطعمة أهمها: الخميرة والكبدة والديك الرومي والدجاج والعدس والخضراوات الورقية خاصة السبانخ والفول السوداني والبروكلي والخبز الأسمر والخرشوف والبامية والقرنبيط والخس والبرتقال والكانتالوب والتمر، وفقا لما ذكره «بدران» في حديثه لـ «هن».

وتعد «الشيكولاته الداكنة والأسماك الدهنية، وزيوت كبد السمك، وكبد البقر، وصفار البيض، والحليب، والزبدة، والجبن، والزبادي» من الأطعمة الغنية بفيتامين د، إضافة إلى حبوب الإفطار «الكورن فليكس»، إذ تتم إضافة فيتامين د إليها خلال عملية التصنيع، والمشروم وفطر المحار الذي يمتص فيتامين «د» من خلال التعرض للأشعة فوق البنفسجية أثناء النمو، ويعد من أبرز المصادر الغنية بشكل خاص بفيتامين D5، وفقا لموقع verywellhealth.

وفيما يلي تستعرض «هن» أنواع الأسماك الدهنية التي تتضمن فيتامين د وهي:

- سمك السالمون.

- سمك الأسقمري البحري.

- تونة.

- السردين.

- سمك السلمون المرقط.

- سمك مملح.

ما هي كمية فيتامين «د» التي يجب أن تحصلي عليها يوميا؟

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن المدخول اليومي الموصى به من فيتامين «د» هو كما يلي (مدرج بالوحدات الدولية والميكروجرام): 7

- من 0 إلى 12 شهرا: 10 ميكروجرامات/ 400 وحدة دولية

- من 1 إلى 13 سنة: 15 ميكروجراما/ 600 وحدة دولية

- 14-18 سنة: 15 ميكروجراما/ 600 وحدة دولية

- 19-70 سنة: 15 ميكروجراما/ 600 وحدة دولية

- أكبر من 71 عاما: 20 ميكروجراما/ 800 وحدة دولية

- الحامل أو المرضعة: 15 ميكروجراما/ 600 وحدة دولية