سر هجوم الفنانة أنغام على متحدث الجيش الإسرائيلي: «الإنسانية بريئة من أمثالك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة شديدة اللهجة وجهتها الفنانة أنغام لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، من خلال نشرها تدوينة على منصة «إكس» تويتر سابقا، وتفاعل معها كثير من المستخدمين، وتم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل العديد من الأشخاص يتسائلون عن سبب قيامها بكتابة هذه الرسالة.

سبب رسالة الفنانة أنغام للمتحدث باسم الجيش الإسرئيلي

يعود سبب قيام أنغام بكتابة الرسالة للمتحدث باسم الجيش الإسرئيلي، إلى نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة، قال فيها: «بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون، ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجّه جنوباً إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم، والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجّه جنوباً وأنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس، ولذلك وحفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم وأحبائكم توجّهوا إلى جنوب وادي غزة».

رسالة الفنانة أنغام

لم تتحمل الفنانة أنغام الرسالة وهاجمته على الفور على هذا التحذير قائلةً: «ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك»، وكتبت في تدوينة نشرتها على موقع «تويتر» قائلة: «انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر».

وتابعت أنغام: «الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيونى، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين».

لم تتوقف أنغام عند تلك الكلمات، ولكنها استكملت: «الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين برىء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل وشوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم».

تضامن أنغام مع الشعب الفلسطيني

عبرت الفنانة أنغام، عن حزنها الشديد جراء القصف الذي يتعرض له قطاع غزة، وقصف مستشفى الأهلي المعمداني، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهو المستشفى الذي كان يلجأ له عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعلها تقوم بتأجيل حفلها في دبي: «نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين، تم تأجيل حفل يوم 20 أكتوبر في دبي».