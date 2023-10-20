عدد المتواجدين في كنيسة الروم الأرثوذكس لحظة قصفها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، فبعد أيام من قصف مستشفى المعمداني، قصفت قبل قليل كنيسة الروم الأرثوذكس بينما كان يحتمي بها عدد من النازحين، ما أسفر عن استشهاد طفلة فلسطينية وحدوث عشرات المصابين.

قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انهيار مبنى تابع لـ كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية وحدوث إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذوكس جراء غارات إسرائيلية.

وروت إحدى شهود العيان في واقعة قصف كنيسة الروم الأرثوذكس تفاصيل ما حدث، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «وإحنا قاعدين في الكنيسة قصفونا، وقع المبنى علينا».

عدد المتواجدين بكنيسة الروم الأرثوذكس قبل قصفها على يد جيش الاحتلال

وكشفت شاهدة العيان عدد المتواجدين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس قبل قصفها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «كنا 400 فرد وقع المبنى علينا».

وبحسب مصادر صرحت لفضائية «القاهرة» الإخبارية، فقد أسفر قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة عشرات آخرين، وذلك قبل ساعات من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى فلسطين.

لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي

ونشر التليفزيون الفلسطيني مقطع فيديو يوضح لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذوكس إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي تضمن مشاهد مُحزنة لشدة الإصابات.