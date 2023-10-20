أطعمة تعزز خصوبة السيدات.. أبرزها الفلفل الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

كشف أخصائي التغذية العلاجية محمد صلاح، أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تعزيز خصوبة السيدات وفرص الحمل، بما في ذلك:

الخضروات:

مثل السبانخ والبروكلي والكرنب والفلفل الحار، وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك، وفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

الفواكه:

مثل الفراولة والتوت والرمان، والتي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

البروتين:

الذي يحتاجه الجسم لتكوين الهرمونات والخلايا اللازمة للخصوبة، وتشمل مصادر البروتين الصحية ما يلي:

اللحوم الخالية من الدهون:

مثل الدجاج والأسماك والديك الرومي.

البيض:

وهو مصدر جيد للبروتين والكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ.

البقوليات:

مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس، التي تحتويان على البروتين والألياف.

الحبوب الكاملة:

التي توفر الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للخصوبة.

نصائح طبية لتعزيز خصوبة السيدات:

الوزن الصحي:

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أو الوزن المنخفض إلى مشاكل في الخصوبة.

ممارسة الرياضة:

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين الدورة الشهرية وزيادة فرص الحمل.

الابتعاد عن التدخين:

يؤدي التدخين إلى مشاكل في الخصوبة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تنظيم الهرمونات وتحسين الخصوبة.

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