الضحك.. بوابتك إلى حياة أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الضحك هو رد فعل طبيعي للإنسان على موقف مضحك أو مثير للسخرية، كما إنه تعبير عن الفرح والسعادة، ويؤدي دورًا مهمًا في التواصل الاجتماعي بين الجميع

محاربة التوتر والقلق

وأوضح كبير الأطباء في عيادة الطب الباطني في عيادة نورمبرغ بألمانيا، أنه في أثناء الضحك تنخفض مستويات هرمونات التوتر النفسي مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويتم إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، ما يسهم في محاربة التوتر النفسي والضغط العصبي ومشاعر الخوف والقلق.

تنشيط القلب

وأضاف جوش أن الضحك يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي بأكمله، موضحاً أنه عندما نضحك، يزداد حجم التنفس، وهذا يعني دخول كمية كبيرة من هواء التنفس إلى الرئتين قبل أن تخرج مجددا.. لذا يُشار إلى الضحك "بالركض الداخلي".

كما تتوسع الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم لفترة وجيزة في أثناء الضحك، ما يعني تزويد القلب بالأكسجين بشكل أفضل، ومن ثم يقوم القلب بأداء وظيفته المتمثلة في ضخ الدم على نحو أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الضحك على تنشيط 17 عضلة في الوجه فقط، و80 عضلة أخرى في الجسم بأكمله.

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