الامارات | إيلون ماسك ينفي خبر وقف «إكس» في أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الملياردير إيلون ماسك، تقريراً أفاد بأنه يدرس سحب منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) من الاتحاد الأوروبي، وكتب ماسك على منصة إكس، إن هذا «عار عن الصحة»، في معرض الرد على تقرير على موقع بيزنس إنسايدر الإلكتروني، الذي أفاد بأن الملياردير يدرس حجب إكس في الاتحاد الأوروبي، بسبب متطلبات التكتل. ووفقاً لما أورده موقع بيزنس إنسايدر أمس، نقلاً عن مصدر مطلع في الشركة، أن ملياردير التكنولوجيا مستاء من قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، وهو ما كان سيصبح الدافع لسحب منصته. ويلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية الكبيرة اتخاذ إجراء متسق وسريع ضد خطاب الكراهية، بين أشياء أخرى. تلقت منصة إكس قائمة من الأسئلة من المفوضية الأوروبية التي تريد معرفة المزيد عن كيفية وفاء منصة التواصل الاجتماعي بالتزاماتها. ويأتي طلب المفوضية عقب وجود دليل على انتشار دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة إكس.