الامارات | «قصر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «قصر الوطن» مسيرة خاصة لتسليط الضوء على أهمية دعم وتمكين أصحاب الهمم المكفوفين، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي وافق 15 أكتوبر من كل عام. وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، انطلقت المسيرة التي أتيحت أمام مشاركة عامة الجمهور من منطقة الحافلات وصولاً إلى المدخل الرئيس لـ«قصر الوطن». وشارك الزوّار في ختام هذه المسيرة في جولة إرشادية تعرفوا خلالها إلى المعالم التراثية والفنية والحضارية للقصر، حيث بدأت الجولة من «القاعة الكبرى»، التي تجسّد روعة الهندسة المعمارية والفنون العربية، لتنتقل بعد ذلك إلى قاعة «المائدة الرئاسية»، التي يتم فيها تقديم الولائم في المناسبات الرسمية، والتي تعكس كرم الضيافة الإماراتي في ما يقدم للوفود من ممثلي الدول الصديقة والشقيقة.

واستكشف الزوّار أيضاً خلال هذه الجولة قاعة «روح التعاون»، التي تم تخصيصها لتستضيف جلسات المجلس الأعلى للاتحاد، إضافة إلى القمم واللقاءات الرسمية، كاجتماعات الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي. وقام «قصر الوطن» بتخصيص موظف لكل عضو من أعضاء جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، لضمان إيصال كل التفاصيل المتعلقة بهذه الجولة المميزة خلال القاعات والأجنحة المختلفة لـ«قصر الوطن».

واختتمت هذه الجولة بزيارة «مطعم فوالة»، حيث أمضى المشاركون أوقاتاً مميزة تم خلالها تقديم الهدايا التذكارية الخاصة كبادرة شكر وتقدير للزوّار على مشاركتهم.