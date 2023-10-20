الامارات | تظاهر بأنه "مانيكان" في واجهة محل ليتسنى له سرقته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة البولندية القبض على رجل تظاهر بأنه عارض أزياء اصطناعي (مانيكان) في نافذة متجر من أجل سرقة مجوهرات.

وفي الصور التي نشرتها شرطة وارسو، شوهد الرجل البالغ من العمر 22 عامًا يقف خلف نافذة واجهة المتجر ويحمل حقيبة. والمثير للدهشة أن الموظفين والمتسوقين فشلوا في ملاحظة أي شيء مريب حيث اختلط الرجل مع العارضات في النافذة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن للشرطة، أن المشتبه به كان يتجول في أقسام مختلفة من المتجر بعد إغلاقه، واستهدف في النهاية قسم المجوهرات. وقالت الشرطة في منطقة سرودميشي بوسط وارسو في بيان: "عندما شعر بالأمان، ذهب لسرقة المجوهرات".

ومع ذلك، فقد نفد حظه أخيرًا عندما تم رصده والقبض عليه من قبل أفراد الأمن الذين اتصلوا بالشرطة. وقالت الشرطة إنه من المعروف بالفعل أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا ارتكب أيضًا عمليات سطو وسرقات في معرض آخر، حيث قام بعد إغلاقه بأخذ أموال من عدة سجلات نقدية وحاول سرقة أشياء أخرى.

وتم حبس الرجل لمدة ثلاثة أشهر ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته، وفقًا لصحيفة الغارديان.

كما ذكرت الشرطة إنه تناول العشاء في وقت متأخر في مطعم بمركز تسوق ثانٍ وانتظر حتى يغلق. ودخل محلاً لبيع الملابس و"استبدل ملابسه بملابس جديدة"، قبل أن يعود إلى المطعم لتناول وجبة أخرى. ومع ذلك، تم القبض عليه بعدما صورته كاميرات المراقبة وهو ينزلق تحت واجهة متجر الملابس المفتوحة جزئيًا.