الامارات | أكل اللحوم الحمراء أكثر من مرة في الأسبوع يُعرّضك لـ"السكري"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قد يكون الأشخاص الذين يتناولون حصتين فقط من اللحوم الحمراء أسبوعيًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون حصصًا أقل، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة هارفارد.

وقال المؤلف الأول ، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في قسم التغذية شياو جو: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها بقوة المبادئ التوجيهية الغذائية التي توصي بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء، وهذا ينطبق على كل من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة".

وفي حين وجدت الدراسات السابقة صلة بين استهلاك اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن هذه الدراسة، التي حللت عددًا كبيرًا من حالات مرض السكري من النوع الثاني بين المشاركين الذين تمت متابعتهم لفترة طويلة من السنوات، تضيف مستوى أكبر من اليقين حول الارتباط.

وفي هذه الدراسة التي تنشرها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية من 216695 مشاركًا تم تقييم النظام الغذائي من خلال استبيانات تكرار الطعام كل سنتين إلى أربع سنوات، لمدة تصل إلى 36 عامًا. وخلال هذا الوقت، أصيب أكثر من 22000 مشارك بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن استهلاك اللحوم الحمراء، بما في ذلك المصنعة منها وغير المصنعة، يرتبط بقوة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. كان المشاركون الذين تناولوا اللحوم الحمراء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 62٪ مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل. وارتبطت كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 46%، كما ارتبطت كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء غير المصنعة بزيادة خطر الإصابة بنسبة 24%.

وقدّر الباحثون أيضًا التأثيرات المحتملة لاستبدال حصة يومية واحدة من اللحوم الحمراء بمصدر بروتين آخر. ووجدوا أن استبدال حصة من المكسرات والبقوليات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30%، كما ارتبط استبدال حصة من منتجات الألبان بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 22%.

وقال كبير الباحثين والتر ويليت، أستاذ علم الأوبئة والتغذية: "بالنظر إلى النتائج التي توصلنا إليها والعمل السابق الذي أجراه آخرون، فإن الحد الأقصى لحوالي حصة واحدة في الأسبوع من اللحوم الحمراء سيكون معقولا للأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم ورفاهيتهم".