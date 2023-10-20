أطفال غزة يواسون بعضهم بعد قصف كنيسة الروم الأرثوذكس (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام ثقيلة وقاسية يعيشها الشعب الفلسطيني حاليًا، لا سيما في قطاع غزة، في ظل توالي الضربات الموجعة والانتهاكات الوحشية في حقهم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف مساء أمس كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر عن استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة عشرات آخرين، واستقبل مجمع الشفاء الطبي بغزة المصابين الذين كانوا أغلبهم من الأطفال وراحوا يواسون بعضهم البعض.

أطفال غزة يواسون بعضهم بعد قصف كنيسة الروم الأرثوذكس

ونشر تليفزيون فلسطين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور لأطفال في غزة وهم يمكثون في مجمع الشفاء الطبي يتلقون العلاج على إثر إصابتهم في قصف كنيسة الروم الأرثوذكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويواسون بعضهم البعض، ولو بلمسات حانية ونظرات دافئة.

وظهرت في الصور التي نشرها تليفزيون فلسطين عبر صفحته على «فيسبوك» 4 طفلات فلسطينيات، كل صورة حوت داخلها طفلتين جريحتين، واحدة منهما مستلقية على فراشها لا تقوى على الحركة والثانية تقف إلى جوارها تتحسس وجهها بلطف وتنظر إليها بعيون دافئة متناسية آلامها وجروحها الخاصة كما لو كانت اختزلت داخلها كل مشاعر الأمومة رغم صِغر سنها.

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي

وتفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع صور طفلات غزة، إذ رغم سن سنهن، إلا أن كل واحدة منهن ظهرت كما لو كانت عاشت ضهرًا من الزمان، ولها في الأزمات والاحتواء باعٍ طويل، ولها القدرة على الصمود والمواجهة، واستعداد للمواساة وتجاهل آلامها وأوجاعها الشخصية.

وسطر كثيرون من نشطاء الـ«سوشيال ميديا» تعليقاتهم على الصورتين، والتي جاءت تشيد بقوة الشعب الفلسطيني أطفالًا وكبار رجالًا ونساء، داعين لهم أن ينصرهم الله في حربهم ضد الكيان الصهيوني الغاشم الذي لا زال يوجه ضرباته الوحشية وجرائمه بحق المدنيين العُزل، فكتب فاضل زوبي «لن ينساكم رب الخلق رب العرش العظيم.وعزتي وجلالي لانصرن المظلوم ولو بعد حين»، وكتب ويزا حسن «يا مُغيث أغث أهل فلسـ.طـ.ين واطعم جائعهم.. وداوي جريحهم.. وتقبل شهدائهم.. واحفظ نسائهم وأطفالهم ورجالهم وشيوخهم»، وكتب ندير ندير «اللهم انصر المقاومة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني».

قصف كنيسة الروم الأرثوذكس

وكانت وزارة الداخلية في غزة، أعلنت أمس، انهيار مبنى تابع لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، جراء غارات إسرائيلية، تسببت في سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس.

لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي

ونشر التليفزيون الفلسطيني مقطع فيديو، يوضح لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي تضمن مشاهد مُحزنة لشدة الإصابات.

وبحسب مصادر صرحت لفضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل ساعات، كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد طفلة فلسطينية، وسقوط عشرات المصابين، وجاء الحادث قبل ساعات من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى فلسطين.