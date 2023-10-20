تجعلك أكثر جمالا وتألقا.. 7 عادات احرصي عليها للتمتع بشباب دائم

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهتم المرأة بشدة بأن تبدو طوال الوقت في كامل شبابها وجمالها وتألقها، وهو بالطبع ما يحتاج منها مجهودًا كبيرًا للعناية بجمالها ونظافتها الشخصية، ولكي تتمتعي بشباب دائم وجمال وتألق طوال الوقت، يمكتن الإشارة إلى عدة عادات يومية يجب الالتزام بها.

7 عادات تمنحك الشباب الدائم

وفقًا لِما ورد على موقع «makeupandbody»، فهناك عدة عادات يجب أن تحرص عليها المرأة في حياتها، كي تتمتع بشباب دائم، ويصاحبها الجمال والتألق أينما حلت، وتظل طوال الوقت تتمتع بإطلالة مميزة وثقة عالية في نفسها، تمنحها القوة والحب في أعين كل من يراها.

- الاهتمام بالشعر:

يأتي الاهتمام بالشعر في مقدمة هذه العادات اليومية، ويمكن الحصول على شعر صحي ومتألق طوال الوقت من خلال استغلال فترة قبل النوم بعمل حمام زيت دافئ، ومن ثم تدليكه جيدا بحركة دائرية بأطراف الأصابع، وتركه طوال الليل وأخيرًا غسله في الصباح.

- العناية بمنطقة العين:

ومن الأمور الهامة التي يجب على المرأة الانتباه لها هي أن الجلد حول العينين أرق بكثير من جلد باقي الوجه؛ لذا يجب الاهتمام به بشكل خاص با يبطئ من ظهور التجاعيد في منطقة حول العينين، ويمكن الاهتمام بهذه المنطقة من خلال استخدام كريم العين الذي يلبي الاحتياجات الخاصة مثل الانتفاخ أو الهالات السوداء أو الخطوط الدقيقة، وللحصول على علاج منزلي، كما يمكن تدليك كمية صغيرة من زيت اللوز حول العينين باستخدام إصبع اليد لعلاج الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

القدمان تبرزان مدى الاهتمام بالنظافة الشخصية

- تنعيم الأقدام الخشنة:

القدمين من أبرز أجزاء الجسم التي تبرز مدى جمال المرأة واهتمامها بنظافتها الشخصية، فعليك أن ترحصي على نظافة ونعومة هذه المنطقة، وذلك من خلال غسل القدمين ودهنها بالفازلين أو أي مرطب سميك كل ليلة، كما يمكنك تدليكها ببعض زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الزيتون في حالة عدم توفر الفازلين أو المرطب، ثم ارتدي جوارب قطنية واذهبي للنوم، سيكون لديك أقدام ناعمة للغاية في الصباح.

- تجنب احتكاك الشعر بالبشرة:

الاعتماد على غطاء وسادة من الساتان أو الحرير، سيسمح سطحه الزلق لشعرك بالانزلاق طوال الليل بأقل قدر من الضرر، ما يساعد في النهاية على أن يبدو الوجه منتعشا وخاليا من التجاعيد في الصباح.

وضع طبقة من الفازلين على الشفاه

- ترطيب الشفاه:

ترطيب الشفاه من خلال وضع طبقة من الفازلين أو زيت اللوز أو جوز الهند قبل الذهاب إلى النوم ليلا، يساعد على الحصول على شفاه رطبة ناعمة، كما يمكن إضافة العسل الطبيعي وزيت الزيتون لترطيب الشفاه في نفس الوقت.

- التخلص من الماياج:

ذهاب المرأة إلى سريرها والغط في النوم ولا يزال المكياج على وجهها يعتبر من العادات الخاطئة؛ إذ أن ذلك يؤدي بسهولة إلى انسداد المسام وجعلها أكبر بكثير مما تريدها المرأة أن تكون عليه؛ إذ يتراكم المكياج والقذورات والزيوت بسرعة لتسبب فى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء وحب الشباب، وبالتالي ُحرم الجلد من تجديد نفسه.

- استخدام كريم الليل:

دهن كريم ليلي عالي الجودة قبل النوم يساعد على الحصول على بشرة أكثر نقاء ونعومة؛ لذا يجب أن تحرصي على اختيار نوع مناسب من كريمات البشرة ومن ثم دهنها على الأماكن الأكثر اهتمامًا في الجسم.