تقلبات ضغط الدم.. قنبلة موقوتة تهدد الدماغ والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن يكون تقلبات ضغط الدم علامة على مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض الكلى أو الغدة الدرقية أو الجهاز العصبي إذا كنت تعاني من تقلبات ضغط الدم، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

وفقًا لدراسة جديدة من هيلث داي، فإن الأشخاص الذين يعانون من تقلبات ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

ودرس الباحثون هذا الأمر على 70 من كبار السن الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 80 عاماً، ولم تظهر عليهم علامات الخرف أو ضعف التفكير.

وراقب فريق البحث ضغط الدم لدى المشاركين، وخضعوا لاختبار إدراكي، وقياس تصلب الشرايين في الدماغ والأوعية الدموية.

واعتبرت النتائج أن تقلب ضغط الدم يمكن أن يكون بمثابة علامة سريرية مبكرة أو هدف علاجي لضعف التفكير.

وقالت الباحثة داريا غوتريدج: "تركز العلاجات السريرية على ارتفاع ضغط الدم، بينما تتجاهل تباين ضغط الدم".

وأضافت: "لقد وجدنا أن تقلبات ضغط الدم، سواء تلك المسجلة خلال ساعات أو المسجلة خلال أيام أو أسابيع، علامة تحذيرية على الإصابة بالخرف ومتاعب القلب ".

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