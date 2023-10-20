لا تهمل هذه الأعراض.. قد تكون علامة على سرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول الدكتور سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث لمصراوي، إن من المهم عدم تجاهل أعراض آلام القولون، خاصةً إذا كانت شديدة أو مستمرة يمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل سرطان القولون.

فيما يلي بعض الأعراض التي قد تكون علامة على سرطان القولون.

تغيرات مثل الإسهال أو الإمساك بشكل متواصل.

نزيف المستقيم أو خروج دم مع البراز.

ألم داخل البطن.

الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل في أثناء التغوُّط.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب الشديد.

نصائح طبية

يجب اتباع نظام غذائي صحي وغني بالفواكه والخضروات والألياف.

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي ومثالي.

الإقلاع عن التدخين.

إذا كان لديك تاريخ عائلي مع سرطان القولون، فيجب عليك زيارة الطبيب والتحدث معه حول المخاطر والقيام بإجراء فحوصات منتظمة للكشف عن سرطان القولون.

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