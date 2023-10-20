مهارات يجب تعليمها للطفل قبل سن العاشرة.. تدعم قدرته على مواجهة الحياة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع سنوات الطفل الأولي يكتسب مهارات عديدة، سواء بالتواصل أو استكشاف العالم حوله، ومع كل عام في عمره تصبح التربية أكثر صعوبة، إذ يصبح الاهتمام أكبر، تجنبا لحدوث تدهور في الصحة البدنية أو النفسية، مع أهمية تعلم الأطفال بعض مهارات الحياتية قبل سن العاشرة.

مهارات مهمة على الأطفال تعلمها

وبحسب ما ذكرته صحيفة «Times of India»، يمكن تخفيف العبء على الوالدين عن طريق تعليم مهارات حياتية للأطفال تجعلهم أكثر مسؤولية، بجانب توفير وقتًا للآباء من أجل استكمال مسؤوليات الحياة، وتعد مهارات التواصل من الأمور التي يجب معرفتها من جانب الطفل، إذ يجب تعليمه كيفية التعبير عن النفس والمشاعر والاحتياجات، كما يجب تشجيع التفكير النقدي لديه وقدرات حل المشكلات، من خلال تقديم التحديات والألغاز المناسبة للعمر.

ويمكن أن يساعد فهم الأطفال، على أن النكسات والفشل جزء من الحياة، إذ ينصح الخبراء بتعليم الأطفال كيفية التعافي من خيبات الأمل والتعلم من الأخطاء، ومن ناحية أخرى، يوصي الخبراء بتعليم الأطفال كيفية الاعتناء بممتلكاتهم وإكمال الأعمال المنزلية والوفاء بالالتزامات، مع غرس المسؤولية فيهم، من خلال تكليفهم بالمهام المناسبة لأعمارهم.

مهارات إدارة الوقت والحياة

من بين المهارات المهمة هي إدارة الوقت، فالتعريف بمفهوم الوقت والجدولة يساعد الأطفال على تعلم كيفية تنظيم يومهم وتحديد أولويات المهام، فيما يمكن تعزيز التعاطف من خلال تشجيع الأطفال على فهم ومراعاة مشاعر الآخرين، إذ يجب تعليمهم أن يكونوا طيبين ومراعين، وهناك أيضا مهارات الطبخ الأساسية، إذ ينصح الخبراء بتعلم البسيط منها، مثل صنع السندويشات أو سلق البيض أو إعداد وجبة أساسية، إذ تعزز تلك المهارة شعور الأطفال بالاستقلال.

ويسهم تعريف الأطفال بأساسيات المال والادخار والإنفاق على فهمهم قيمة المال وكيفية إدارته، وتأتي المهارة الأخيرة للأطفال وهي الإسعافات الأولية، إذ يجب تعليمهم كيفية الاستجابة في بعض حالات الطوارئ، مثل تطبيق الإسعافات الأولية الأساسية للإصابات الطفيفة أو معرفة كيفية الاتصال بخدمات الطوارئ.