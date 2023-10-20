إزالة اللوزتين في الطفولة يزيد من خطر إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أكد علماء إن إزالة اللوزتين في مرحلة الطفولة يجعلك أكثر عرضة بنسبة الثلث للإصابة بنوع حاد من التهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة.

ووجدوا أيضًا أن وجود أشقاء أكبر سنًا يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الفقار المقسط بنسبة 12% إلى 34%، وهي حالة طويلة الأمد يصاب فيها العمود الفقري ومناطق أخرى من الجسم بالالتهاب.

وتعزز النتائج النظرية القائلة بأن العدوى لدى الشباب تؤدي إلى تطور المشكلة، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقام فريق سويدي بفحص المعلومات الصحية والعائلية في سجلات السكان الوطنية من أجل مقارنة التعرض لمختلف عوامل الخطر المبكرة في الحياة.

وكان على المرضى الذين تمت دراستهم زيارة عيادة متخصصة واحدة على الأقل وتم تشخيصهم بين عامي 2001 و2022.

وُجد أن عوامل الخطر المبكرة تشمل الولادات في الخريف أو الشتاء، والإصابة بعدوى خطيرة حتى سن 15 عامًا، وإزالة اللوزتين أو الزائدة الدودية قبل سن 16 عامًا.

ويرتبط وجود شقيقين أو أكثر أكبر سنًا بزيادة خطر الإصابة بنسبة 34%، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم إخوة أو أخوات أكبر سنًا.

ولكن إزالة اللوزتين تحت سن 16 عامًا كانت المحرك الرئيسي للحالة بشكل عام، ما أدى إلى زيادة خطر الإصابة بنسبة 36٪ في الحالات التي تلعب فيها عوامل رئيسية أخرى دورًا أيضًا.

وقالت الدكتورة البرتغالية ماتيلدا مورين المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي: "لا يمكن تحديد الآلية الكامنة وراء هذه الزيادة في المخاطر من خلال بياناتنا".

تابعت: "لكن تبين أن الرضع الذين لديهم أخوة أكبر سنا هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في وقت مبكر من الحياة مقارنة بالرضع الذين ليس لديهم إخوة أكبر".

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