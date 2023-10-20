نصائح للسيطرة على الشعور من الخوف عند التعرض لأحداث مخيفة وصادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني كثيرون من الخوف نتيجة التعرض لأحداث مخيفة مفاجئة، أو أخبار صادمة تؤثر على حالتك النفسية وتكون غير قادر في السيطرة على الشعور بالخوف والحزن.

لذا نقدم لك أبرز النصائح التي تساعدك في التغلب على الشعور بالخوف، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا "helpguide"، و"newsinhealth".

علامات وأعراض الإجهاد الناجم عن الصدمة

عادة ما تؤثر الأحداث الحزينة والمخيفة على حالتك، سواء كان الحدث عليك بشكل مباشر أو لا، ولكن من الطبيعي أن يجعلك تشعر ذلك بالخوف والقلق للتفكير فيما يتعلق بشأن ما يخبئه المستقبل لك، ما يجعل جهازك العصبي مرهق، لذا تحتاج إلى اتباع النصائح للسيطرة على الشعور من الخوف و الصدمة.

نصائح للتعامل مع الخوف

أخذ الوقت اللازم للتعافي

غالبًا ما يستغرق الأمر بعض الوقت، وأن التعامل في الحياة العامة بشكل جيد، واستعادة التوازن العاطفي، مع العلم لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور، حيث يتفاعل جميع الأشخاص مع الخوف والصدمة بطرق مختلفة إذا كان في التفكير والشعور والأفعال.

تجنب تجاهل المشاعر

تجاهل المشاعر لا يساعد في سرعة عملية التعافي، لذا يكون من الأفضل التعامل مع مشاعرك مهما كانت شدتها، يساعد ذلك في تخطي الأمر بشكل كلي.

تجنب التحدث في الأحداث الصادمة لك طوال الوقت

التحدث باستمرار حول شعورك بالحزن والصدمة من أمر ما يجعلك تزيد من المشاعر السلبية داخلك، ويتسبب في التفكير بشكل متكرر حول الأمر، ويمكن أن يطغى ذلك على جهازك العصبي، ويؤثر ذلك على صحة الدماغ ويعيق القدرة على التفكير.

الاهتمام بالأنشطة

شارك في الأنشطة التي تبقي عقلك منشغلًا (القراءة، مشاهدة فيلم، الطهي، اللعب مع أطفالك)، حتى لا تكرس كل طاقتك وانتباهك للحدث الصادم.

التعامل بهدوء في القرارات الحياتية الكبيرة

الشعور بالخوف والصدمة يتسبب في زيادة الشعور بالتوتر في حياتك، لذا عليك تأجيل قرارات الحياة الكبيرة، إذا كانت تتعلق بالمنزل أو العمل أو الأسرة، حتى تستقر حياتك، وتتمكن من استعادة توازنك العاطفي ، وتكون قادرًا على التفكير والتعامل بوضوح أكثر.

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