احذر.. التوتر والعصبية "قنبلة موقوتة" تدمر خلايا الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تلعب الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، دورًا مهمًا في تنظيم المشاعر والسلوك، لذلك فإن التوتر والعصبية يمكن أن يكون لها تأثير كبير عليها، بحسب استشاري الطب النفسي إبراهيم مجدي.

استشاري الطب يقول لـ"الخليج 365"، إنه يمكن أن يؤدي التوتر والعصبية إلى إطلاق هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي تؤثر في وظائف الخلايا العصبية بعدة طرق.

أشار إلى أن يمكن أن تؤدي هذه الهرمونات إلى زيادة نشاط الخلايا العصبية، ما قد يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر، وقد تتسبب في تلف الخلايا العصبية، ومن ثم صعوبات في الذاكرة والتعلم.

تشمل أنواع الخلايا العصبية التي تتأثر بالتوتر والعصبية ما يلي:

خلايا العصبية في اللوزة

​​​​​​​ تلعب هذه الخلايا دورًا مهمًا في التحكم في ردود الفعل العاطفية، مثل الخوف والقلق.

الخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي

تلعب هذه الخلايا دورًا مهمًا في التفكير والحل المشكلات.

الخلايا العصبية في الحصين

تلعب هذه الخلايا دورًا مهمًا في الذاكرة والتعلم.

هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل التوتر والعصبية، مثل:

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في تقليل مستويات الكورتيزول والأدرينالين داخل الجسم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يمكن أن يساعد النوم الكافي في تحسين وظائف الدماغ.

اتباع نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على صحة الدماغ.

ممارسة تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا في تقليل التوتر والعصبية.

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