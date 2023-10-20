هل تناول طبق من الملوخية يساعد على التخلص من مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

وعاء الملوخية من الأطباق المفضلة لدى العديد من الأشخاص، نظرًا لأنه يقدم فوائد مختلفة للجسم، ولكن يتساءل الكثير عن تأثير تناولها على مستويات الكوليسترول في الدم.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على ما تأثير تناول طبق من الملوخية على صحة الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول في الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Stylecraze.

ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الملوخية؟

تعد الملوخية من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، التي توفر نتائج مذهلة على مستويات الكوليسترول السيء، حيث تعمل على خفضه، بالإضافة إلى التخلص من الدهون، ما يساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول، والحد من خطر الإصابة بأمراض الشرايين، ومن أبرزها السكتات الدماغية، وتصلب الشرايين، والنوبات القلبية.

تأثير الملوخية على الدورة الدموية

يساعد تناول طبق من الملوخية على تحسين الدورة الدموية نظرًا لاحتوائها على الحديد الذي يزيد كرات الدم الحمراء، ويحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم، وتجنب خطر الإصابة بفقر الدم، كما أن تحسين الدورة الدموية وجعلها تقوم بوظائفها على أكمل وجه، يجعلك تبقى نشيطًا لأطول وقت.

تأثير الملوخية على ضغط الدم

تعتبر أوراق الملوخية غنية بالبوتاسيوم، الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، واسترخاء الشرايين، كما أنها تعمل على تحسين الدم المحمل بالأكسجين ووصوله إلى كافة أعضاء الجسم، ومن ثم يقلل ذلك من تعرض القلب إلى الإجهاد، ويحمي من خطر ارتفاع ضغط الدم، لذا يعد طبق مميزاً للحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

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