شركة صينية تعاقب موظفيها لسبب لن تتخيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عاقب أحد كبار مطوري الذكاء الاصطناعي في الصين، العشرات من الموظفين الذين أخذوا استراحة غداء أطول من المسموح به، ما تسبب في إحياء ذكريات تتعلق بثقافة العمل الصارمة التي ابتلي بها قطاع التكنولوجيا في البلاد قبل سنوات.

أطلقت شركة iFlytek هذا الأسبوع مذكرة على مستوى الشركة توبخ فيها أكثر من مائة موظف، ووجهت لهم تهم بالوقوف عن العمل وقت طويل، والاهتمام بالوقوف في طابور الطعام لتلقي وجبات الغذاء المجانية في الكافتيريا.

وتم إتخاذ إجراء تأديبي، عبارة عن أخذ تقييم "C"، للذين ظلوا لوقت أكثر من المخصص لتناول الطعام، وتم نشر نسخة من المذكرة عبر الإنترنت من قبل ممثل الشركة، وتم التحقق منها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع straitstimes.

ولقى المنشور تفاعلًا كبيرًا، حيث شاهده أكثر من 66 مليون على منصة التواصل الإجتماعي الصينية Weibo، وتم تسليط الضوء على الضغوط الهائلة التي يعاني منها قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد، الذي أصبح الآن الشريحة الأكثر في ساحة التكنولوجيا.

وتسبب في حدوث جدل كبير، بأن هناك الكثير من موظفي التكنولوجيا يقومون بأعمال إضافة دون تلقي أجر إضافي على ذلك، وعانى العديد من الموظفين من قبل نتيجة لعدد الساعات الكبيرة التي يحتاجها هذا العمل بداية من 9 صباحًا إلى 9 مساءًا، ستة أيام في الأسبوع، وأدى ذلك إلى وفاة العديد من الموظفين.

وكانت قد حظرت المحكمة العليا في الصين هذه الممارسة عام 2021، وقل الأمر بسبب فيروس كورونا.

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