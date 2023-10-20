أسباب عدم السيطرة على إخراج الريح.. ونصائح لتجنب الإحراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتعرض بعض الأشخاص إلى الإحراج بسبب إطلاقهم الريح دون السيطرة على ذلك، ويجهلون الأسباب وراء ذلك.

لذا في هذا الصدد، نتعرف على الأسباب التي ينتج عنها إطلاق الغازات بصورة مبالغ بها، ونصائح للسيطرة عليها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Clevelandclinic.

أطعمة صعبة الهضم

بعض الأطعمة تناولها قد يقدم لك فوائد صحية مختلفة في الجسم، ولكنه ينتج عنه انتفاخ في البطن، ومن ثم يزيد خروج الريح إلى حد بعيد دون التحكم في الأمر، ومنها الفاصوليا، الفول، منتجات الألبان، الأطعمة النشوية مثل البطاطس والذرة، والخضروات الصلبة مثل الكرنب والبروكلي، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت مثل البصل والثوم.

عدم تحمل الطعام

يعاني الجهاز الهضمي من صعوبة في هضم بعض الأطعمة، والتي ينتج عنها ظهور أعراض مختلفة ومن بينها خروج الغازات بقدر كبير، مما يسبب إحراجاً لهم، ومنها الحالات التي لا تتحمل اللاكتوز، والغلوتين.

أمراض مزمنة

يعاني بعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة من إصابتها بالاضطرابات الهضمية، ومنها مرض السكري، وقصور الغدة الدرقية، وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، والحالات التي تعاني متلازمة القولون العصبي، يتسبب كل منهما في زيادة في إخراج الغازات ويجد الكثير صعوبة في التحكم بالأمر.

الأدوية

هناك آثار جانبية للعديد من الأدوية التي يتلقاها البعض، وغالبًا ما تكون تأثيراتها قوية على الأمعاء، وينتج عنها انتفاخ في البطن وغازات زائدة، ويجدون صعوبة في السيطرة على الأمر، ومن أبرز أنواع تلك الأدوية، المضادات الحيوية، أدوية خفض ضغط الدم، الفيتامينات المتعددة، مسكنات الألم الأفيونية.

سرطان القولون

يعتبر انتفاخ البطن من المشكلات الصحية النادرة إلى أنها يمكن الإصابة بها عند المعاناة من سرطان القولون، التي ينتج عنها خروج غازات مرارا وتكرارا، بالإضافة إلى عدة أعراض، ومنها فقدان الوزن غير المبرر، فقر الدم، نزيف المستقيم.

نصائح للتخلص من الإحراج

1- ممارسة التمارين الرياضة التي تساعد على تقوية البطن للمساعدة في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، وتقلل من الغازات.

2- تجنب تناول الخضروات الصليبية، مثل الكرنب والقرنبيط، لأنها تتسبب في تفاقم الأمر.

3- مراقبة الآثار الجانبية للأدوية التي تتلقاها و مراجعتها مع الطبيب المختص.

4- الحد من تناول المشروبات الغازية التي تغذي البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي وينتج عن ذلك فرط الغازات.

5- تجنب منتجات الألبان إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز التي يمكنها أن تعيق حركة الأمعاء وهذا يساعد على تراكم البكتيريا المنتجة للغازات.

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