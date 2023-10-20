دون أدوية.. 8 طرق طبيعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حصوات الكلى هي كتل صلبة تتكون من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكلى، ما تسبب ألماً شديداً، وصعوبة التبول.

فيما يلي، بعض الطرق والنصائح الفعالة للتخلص من حصوات الكلى، ومتي يجب الذهاب للطبيب المختص، وفقًا لما ورد في موقع "Insider".

- شرب الماء

تتشكل حصوات الكلى عندما تتجمع بعض المعادن والأملاح في البول معًا، يساعد شرب كثير من الماء طرد البول من الكلى والمسالك البولية، ومن ثم لا تتراكم المعادن والأملاح وتتحول إلى حصوات.

- تناول عصير الليمون

يساعد عصير الليمون في الوقاية من حصوات الكلى، وخاصة حصوات الكالسيوم، لأنه يحتوي على السيترات.

- عصير الرمان

مفيدًا أيضًا في علاج حصوات الكلى، لأنه يقلل من أكسالات الكالسيوم كما أنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساهم في منع وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بتكوين حصوات الكلى.

- تغيير النظام الغذائي

النظام الغذائي له تأثير كبير على تكوين حصوات الكلى، لذا يوصي الأطباء بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

من الضروري أيضًا الحصول على ما يكفي من الكالسيوم ، خاصة في الوجبات التي تحتوي على أطعمة غنية بالأوكسالات، مما يساعد على منع تكون الحصوات.

- إضافة الخل إلى الوجبات والسلطات

يساعد إضافة الخل إلى الوجبات على منع تكون حصوات أكسالات الكالسيوم، لأن حمض الأسيتيك الموجود به يساهم في تنظيم السيترات والكالسيوم في البول، ما يمنع تكون حصوات الكلى.

- شرب الشاي الأخضر

خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة في منع تراكم الحصوات في الكلى.

- شاي الكركديه

نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، وهذا بدوره يقلل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

- البقدونس

البقدونس أيضًا وسيلة وقائية لحصوات الكلى، حيث يساهم انخفاض كميات الكالسيوم والبروتين في البول، بالإضافة إلى تنظيم درجة الحموضة البولية، وهو أمر ضروري للوقاية من هذا المرض.

- متى يجب الذهاب للطبيب المختص؟

يجب عليك أيضًا الذهاب للطبيب المختص، إذا شعرت بأي من الأعراض التالية:

الغثيان أو القيء.

الحمى.

دم في البول.

الألم الكلوي، أو ألم شديد في أسفل الظهر قد يمتد إلى الأمام.

صعوبة التبول.

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