يوتيوبر يتعرض للدغة ثعبان أثناء بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تعرض اليوتيوبر الأمريكي دارين واتكينز جونيور الشهير باسم "شو سبيد" للدغة ثعبان أثناء بث مباشر له.

وانتشر مقطع فيديو على منصة "تويتر" لليوتيوبر وهو يصرخ بشدة، وفق ما أورد موقع "latestly".

وبدأت القصة عندما وضع رجل معه في البث الثعبان على كتفه، وبعد ذلك زعم دارين أن الثعبان لدغة لدرجة أنه خلع بنطاله عبر البث المباشر.

وفي النهاية طلب من فريقه الاتصال بالشرطة وإلقاء القبض على الثعبان".

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