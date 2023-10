"رائحة سمك" في غرفة نوم تكشف عن مشكلة كهربائية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت زوجة شابة تدعى "كلوديا أندرسون" من اسكتلندا أن غرفة نومها تفوح منها رائحة تشبه السمك لأسابيع.

وتبذل البالغة من العمر 26 عامًا قصارى جهدها لتحذير الآخرين من السبب المقلق وراء انبعاث هذه الرائحة.

وتبين في الواقع أنه شيء خطير للغاية وأنها كانت ناجمة عن مشكلة كهربائية كان من الممكن أن تسبب حريقًا في منزلها، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

ونشرت الزوجة على حسابها بمنصة "تيك توك" مقطع فيديو لقصتها التحذيرية حصد منذ ذلك الحين أكثر من 33000 مشاهدة.

وقالت: "عندما كنت أنا وزوجي ندخل إلى غرفة نومنا نجد رائحة سمك كريهة".

ورغم أن الرائحة كانت غير عادية، إلا أنها كانت لا تريد أن تخبر أحداً عنها لأنها كانت محرجة.

واعتقدت أن هناك مشكلة في السباكة قد يكون سببها هذه الرائحة، ولكن بعد فحص المرحاض لا تزال أيضا باقية.

وقالت: "لذا قمنا بإزالة المنحنى على شكل حرف U من الحوض، وتأكدنا من أن المرحاض نظيف للغاية، وقمنا بتنظيف فتحة التوصيل في الدش".

أضافت: "عندما قرأت أن مشكلة كهربائية قد تكون السبب وراء ذلك، اتصلت بوالد زوجي فورا حيث إنه يعمل كهربائيًا وأكد لي هذه المعلومة وأشار إلى ضرورة التحقق من الكهرباء في المنزل".

واستكملت: "كان هناك سلك تم فصله ولكنه كان في الواقع يذيب البلاستيك الموجود داخل المقبس".

وأضافت: "كنا محظوظين للغاية لأننا عثرنا على ذلك قبل أن تشتعل فيه النيران".

وحثت الأشخاص على الاتصال بالكهربائي فورا إذا شموا رائحة مريبة.

