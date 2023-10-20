فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يحاول الحصول على خصلة من شعر شقيقه الشهيد.. أبكى الملايين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال تتوالى المشاهد الإنسانية من داخل قطاع غزة، جراء القصف الغاشم المستمر على الفلسطينيين من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ جاءت آخر هذه المشاهد المؤثرة، محاولة توديع طفل فلسطيني يدعى «هارون» لشقيقه بشكل مؤثر أبكى قلوب جميع من شاهدوه.

تفاصيل الفيديو المؤثر للطفل الفلسطيني

ونشر تلفزيون فلسطين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مؤثرا للطفل الفلسطيني الذي يدعى «هارون»، وهو يودع شقيقه الذي لقي استشهاده جراء القصف العنيف على قطاع غزة، إذ يحاول الحصول على خصلة من شعره للاحتفاظ بها، كي تذكره بشقيقه.

وخلال الفيديو ظهر الطفل الفلسطيني وهو يأخذ خصلة من شعر أخيه الشهيد، وينهار من البكاء مرددًا كلماته: «بدي شعرة منه، بدي شعرة منه»، ليقول له أحد الأشخاص المتواجدين: «يلا بوسه يا هارون»، ومن ثم يحاول إبعاده عن سيارة نقل جثمان أخيه.

وبعد حصول الطفل الفلسطيني «هارون» على خصلة من شعر أخيه الذي لقي استشهاده، استمر في الانهيار من البكاء، وهو يردد: «قلبي وعمري، مع السلامة يا عمري، مع السلامة يا قلبي».

قصف كنيسة الروم في غزة

وكان تعرض قطاع غزة ليلة أمس لقصف كبير، جاء باستهداف كنيسة «القديس بروفيريوس» ثالث أقدم كنائس العالم، بحي الزيتون الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، للقصف في غارة جوية إسرائيلية.

وسرعان ما تسبب القصف في انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، الذي يضم عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، الذين لجأوا للمكان للكنيسة، بحثا عن مكان آمن، فارين من العدوان المستمر لليوم الـ13.

كما رصدت العديد من الصور التي التقطتها مجموعة من شهود العيان بالمكان، لحظة استهداف الكنيسة، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وملأ الدخان محيط الكنيسة.