احذر.. علامة على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت ممرضة أمريكية تدعى "داتون" مقيمة في مركز ريفرسايد ماثيوز الطبي بالمملكة المتحدة، عن علامة تحذيرية تظهر في الرقبة لا يجب تجاهلها أبدًا لأنها قد تشير إلى أعراض مرض مميت.

وقالت الممرضة: "يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه مرض صامت، لأنك قد لا تشعر بأي أعراض على الإطلاق".

ومع ذلك، هناك بعض العلامات الملحوظة لارتفاع ضغط الدم، ومن أحد الأعراض الملحوظة هو "الشعور بالنبض في الرقبة"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتشمل العلامات الأخرى لارتفاع ضغط الدم ما يلي:

الصداع المعتدل أو الشديد

القلق

ضيق التنفس

نزيف الأنف

الخفقان

وقد تشير هذه إلى أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم لبعض الوقت، وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطاً زائداً على الأوعية الدموية والقلب والدماغ والعينين.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى:

مرض قلبي

أزمة قلبية

سكتة قلبية

مرض الشرايين الطرفية

تمدد الأوعية الدموية الأبهري

مرض كلوي

الخرف الوعائي

ماذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟

في حين أنه لا يوجد سبب واحد محدد لارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تطور الحالة.

وتشمل العوامل ارتفاع مستويات التوتر والسمنة وتجاوز سن 65 عامًا وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

والمدخنون، والذين يشربون الكثير من الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتناول الكثير من الملح، معرضون أيضًا لخطر ارتفاع ضغط الدم.

سواء تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم أم لا، فإن أفضل طريقة للعناية بنفسك هي اتباع نمط حياة صحي.

وتشمل الطرق الصحية لتحسين ضغط الدم ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا وعدم التدخين.

وتشمل التدابير الإضافية تناول نظام غذائي صحي وخفض مستويات التوتر.

فيديوهات صادمة.. إصابة 3 أشخاص في "خناقة" بعد إطلاق نار بمعرض أمريكي

4 علامات تظهر في "البراز" تستدعي زيارة الطبيب فورا- لا تتجاهلها

"ترقية قادمة وأخبار سارة" لـ3 أبراج خلال ما تبقى من أكتوبر.. أنت منهم؟

3 حروف مواليدها الأكثر حظًا في 2024- خبيرة تزف بشرى

لسبب صادم.. عريس تركي يقضي أول ليلة بعد زواجه في السجن