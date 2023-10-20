سرطان الثدي لدى الرجال.. 5 أعراض قد تدل على الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الثدي لدى الرجال من أخطر الأمراض فتكا، لذا يجب معرفة الأعراض مبكرا للتعافي سريعا.

وفيما يلي نوضح لكم 5 أعراض إذا ظهرت على الرجال تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

الأنواع:

سرطان الأقنية الغازية:

هذا الشكل العدواني من سرطان الثدي ينشأ في القنوات ولكنه يتسلل إلى أنسجة الثدي المحيطة، وإذا لم يتم اكتشافه مبكرًا، فمن الممكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان الأقنية الموضعي (DCIS):

هو حالة تقتصر فيها الخلايا السرطانية على بطانة القناة ولم تنتشر إلى الأنسجة المجاورة، ومع ذلك، فإنه يتطور إلى سرطان الثدي الغازي إذا ترك دون علاج.

الأعراض:

تغيرات في أنسجة الثدي:

إن العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الثدي لدى الرجال هي اكتشاف ورم داخل أنسجة الثدي، وغالبًا ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، ما يدفع الرجال إلى تجاهلها في البداية، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل أي تغييرات غير عادية في منطقة الثدي، بما في ذلك التورم أو السماكة أو تنقير الجلد.

تشوهات الحلمة:

يجب على الرجال الانتباه إلى التغيرات في الحلمة ويعد النزيف أو الإفرازات (بخلاف حليب الثدي) أو انقلاب الحلمة من المؤشرات المحتملة لسرطان الثدي، أو أي تغييرات غير مبررة في مظهر أو نسيج الحلمة يجب استشارة الطبيب فورا.

تغيرات الجلد:

يمكن أن يسبب سرطان الثدي تغيرات في الجلد حول منطقة الثدي، وقد يظهر هذا على شكل احمرار أو تقشر أو تغيرات ملحوظة أخرى في نسيج الجلد.

ويجب على الرجال توخي الحذر بشأن هذه التغييرات وطلب المشورة الطبية في حالة حدوث مثل هذه الأعراض.

الانزعاج أو الألم:

الانزعاج المستمر أو الألم في منطقة الثدي لا يشير دائمًا إلى الإصابة بالسرطان، وغالبًا ما يتجاهل الرجال هذه الأعراض، على افتراض أنها ناجمة عن عوامل أخرى، ومع ذلك، ينبغي التحقيق بدقة في أي إزعاج طويل الأمد.

تضخم الغدد الليمفاوية:

يمكن أن يؤدي سرطان الثدي إلى تضخم العقد الليمفاوية تحت الذراع أو حول عظمة الترقوة، في حين أن العقد الليمفاوية المتضخمة تنجم عن أسباب مختلفة.

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