اليوسفي أم البرتقال.. أيهما أكثر فائدة لجهاز المناعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

اليوسفي والبرتقال من الفواكه الحمضية التي تحتوي على فيتامين سي، الذي يؤدي دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة، ومع ذلك هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين اليوسفي والبرتقال التي قد تجعل أحدهما أكثر فائدة لجهاز المناعة من الآخر.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول إن اليوسفي يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين أ، وهو فيتامين آخر مهم لصحة الجهاز المناعي. يساعد فيتامين أ، في حماية الخلايا من التلف، ويساعد أيضًا في مكافحة العدوى.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن البرتقال يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة ويمكنه أن يساعد على حماية الخلايا داخل الجسم من التلف كما أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم والبوتاسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة الجسم بشكل عام.

يعتبر كل من اليوسفي والبرتقال من الفواكه الصحية التي يمكن أن تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي لديك.

إذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن مصدر غني بفيتامين ج، فإن فاكهة اليوسفي هي الخيار الأفضل لك.

واختتم حازم": "يمكنك تناول فاكهة اليوسفي والبرتقال طازجًا أو عصيرًا مثل ما تحب إذا كنت تتناول العصير، فتأكد أنه لا يحتوي على السكر أو أي إضافات أخرى".

فيديوهات صادمة.. إصابة 3 أشخاص في "خناقة" بعد إطلاق نار بمعرض أمريكي

4 علامات تظهر في "البراز" تستدعي زيارة الطبيب فورا- لا تتجاهلها

"ترقية قادمة وأخبار سارة" لـ3 أبراج خلال ما تبقى من أكتوبر.. أنت منهم؟

3 حروف مواليدها الأكثر حظًا في 2024- خبيرة تزف بشرى

لسبب صادم.. عريس تركي يقضي أول ليلة بعد زواجه في السجن