للرجال.. مشروبات شتوية مفيدة لكن احذر الإفراط منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يحتاج الرجال إلى عناية صحية خلال فصل الشتاء، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات ومن أهم الطرق للحفاظ على صحة الرجال في الشتاء هي تناول المشروبات الساخنة المفيدة.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يكشف خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن 5 مشروبات شتوية مفيدة لصحة الرجال.

الحليب والكركم

يعد من أفضل المشروبات الشتوية للرجال حيث يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

الليمون الساخن

يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، كما أنه يساعد على إزالة السموم من الجسم.

القرفة

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الدماغ.

الكاكاو

الكاكاو هو مشروب لذيذ وغني بالعناصر الغذائية حيث يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، كما أنه مصدر جيد للحديد والزنك.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

نصائح طبية للرجال

تناول المشروبات الساخنة بانتظام خلال فصل الشتاء.

تجنب إضافة السكر أو الحليب المحلى إلى المشروبات الشتوية.

عدم الإفراط في تناول المشروبات الشتوية، حيث يمكن أن تسبب بعض المشكلات الصحية مثل زيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي.

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