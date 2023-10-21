نزيف ما بعد الولادة يودي بحياة امرأة واحدة كل 7 دقائق.. دراسة تكشف حلولا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نزيف ما بعد الولادة هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات الأمهات في العالم، حيث يودي بحياة امرأة واحدة كل سبع دقائق. وهو يُعرف بفقدان أكثر من 500 مل من الدم في غضون 24 ساعة من الولادة.

وقالت الباحثة جيسيكا أنصاري المشاركة في دراسة حديثة إت التقديرات الحديثة تشير إلى أن امرأة واحدة تتوفى كل سبع دقائق بسبب نزيف ما بعد الولادة، وبخاصة في الأماكن ذات الإمكانيات المحدودة.

وأجرة فريق من أطباء التخدير في الولايات المتحدة دراسة لتحديد أفضل السبل للحد من وفيات الأمهات بسبب النزيف بعد الولادة القيصرية.

ونشرت الدراسة خلال الاجتماع السنوي لأطباء التخدير لعام 2023، إذ أكد الباحثون أن الحلول التي توصلوا إليها تساعد في التصدي لمشكلة ارتخاء الرحم التي تسبب 80% من حالات النزيف بعد الولادات القيصرية، حيث أن أنسجة الرحم تظل ضعيفة بدلا من أن تنقبض للضغط على الأوعية الدموية المتصلة بالمشيمة.

وتوصل الباحثون إلى أن حقن الرحم بمواد دوائية مثل كلوريد الكالسيوم يمكن أن يساعد في الحد من النزيف، لاسيما وأنه رخيص الثمن وآمن في الاستخدام ولا يتطلب التخزين في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، وبالتالي من الممكن استخدامه في ظل إمكانيات محدودة، وفي الأماكن التي تتزايد فيها بالفعل احتمالات وفاة الأمهات بسبب النزيف عقب الولادات القيصرية.

وأكد الباحثون أيضا أهمية إيجاد منظومة للإنذار المبكر لتحذير الفرق الطبية في حالة تعرض الأم لنزيف حاد بعد الولادة.

وذكر الباحث جيمس تشي رئيس فريق الدراسة إن النزيف أثناء الولادة القيصرية يعتبر من المخاطر المرتفعة، ولابد في حالة حدوثه أن تتضافر جهود فريق الولادة مع أطباء التخدير من أجل سرعة اكتشافه وعلاجه بسرعة بالغة.

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