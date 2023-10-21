الامارات | أمستردام مدينة التاريخ والتنزّه بين 400 ألف شجرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للسفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام في أشهر الخريف نكهة مختلفة، قد يجدها بعض السياح أجمل بكثير من أشهر الصيف المعتادة للسياحة، فأمستردام التي تعد موطناً لأكثر من 400 ألف شجرة، ستوفر في شهر تساقط أوراق الشجر، متعة جمالية استثنائية قل نظيرها في كثير من عواصم العالم.

وتشير كثير من الإحصاءات إلى أن السفر في الخريف أكثر توفيراً للميزانية، إضافة إلى مناخ أكثر لطفاً يراوح بين الدفء والبرودة المنعشة والجميلة مساء، والتي يتم التغلب عليها بسهولة بكوب من المشروبات الساخنة المنتشرة في المقاهي الجميلة التي تتوزع في الساحات وشوارع هذه المدينة الجميلة.

وبصورة عامة، تعد أمستردام وجهة سياحية لابد من قصدها للمسافرين، حيث تقدم هذه المدينة تاريخاً غنياً ومأكولات شعبية لذيذة، والكثير من الأنشطة لجميع الأعمار. وسواء كان هدفك استكشاف المتاحف أو تجربة أطعمة جديدة أو التسوق، فهناك شيء يمكن القيام به لجميع الأعمار في أمستردام.

ويمكنك القيام بالعديد من الأشياء المثيرة في هذه المدينة الساحرة. وتعد أمستردام وجهة سياحية مذهلة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأماكن التي تجب زيارتها، كما تتميز بمناطق الجذب السياحي الرائعة التي يجب عليك رؤيتها.

وتضم المدينة عدداً كبيراً من المعالم والأماكن التي تستحق الاستكشاف. وتشمل هذه المناطق الجذابة الحدائق الخلابة، والمعابد التاريخية، والأسواق النابضة بالحياة، والمتاحف الثقافية، والمعالم المعمارية الفريدة. وبفضل 16 موقعاً سياحياً رائعاً، ستكتشف جمال وتراث أمستردام بكل تأكيد.

أشياء يمكن القيام بها

■ زيارة متحف أمستردام والتعرف على تاريخ وثقافة المدينة.

■ يمكنك التنزه سيراً على الأقدام في الجبال المجاورة للعاصمة للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

■ انغمس في المأكولات الشعبية وجرّب بعض الأطباق التقليدية في أمستردام.

■ استكشف منطقة التسوق في أمستردام وابحث عن هدايا تذكارية فريدة.

■ قم بزيارة المتنزهات والحدائق الشهيرة للتمتع بنزهة استرخاء.

■ احضر حفلة موسيقية أو عرضاً في مسرح أمستردام الشهير.

■ قم بزيارة المعالم والمباني التاريخية التي تحدد تاريخ أمستردام.

معاملة النجوم والخدمات الراقية

يقع Conservatorium Hotel في قلب حي المتاحف الشهير في أمستردام، وعلى بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المعالم السياحية الرئيسة، والأماكن الترفيهية في المدينة، كما تقع قاعة غلاسكو الملكية للحفلات الموسيقية، ومتحف ريجكس ومتحف فان جوخ، ومنتزه فونديلبارك الشهير في منطقة أمستردام للتسوق ضمن مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مكان الإقامة.

يجمع Conservatorium Hotel بين العمارة التاريخية والتصميم الحديث الذي يبرز في جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها 129 غرفة، كما تحتوي جميعها على تكنولوجيا حديثة.

ويتمتع جميع الضيوف بالدخول مجاناً إلى مركز Akasha Holistic Wellbeing الخاص بالفندق، والذي يغطي مساحة تبلغ 1000 متر مربع، ويقدم كل شيء من المساج الشرقي وحوض استحمام المساج، والحمّام التقليدي والساونا، ومسبح واتسو والمسبح الكبير ومناطق الاسترخاء.

ويمكن للضيوف تناول الطعام في مطعم Brasserie في Conservatorium ومنطقة الصالة الواقعة داخل فناء زجاجي ومقاومة للصدأ. وكبديل يقدم مطعم Taiko الحائز جائزة برئاسة الشيف شيلو فان كويفوردن، مجموعة من الأطباق المستوحاة من آسيا، فيما يقع أيضاً بار Taiko في الفندق، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالكوكتيلات الآسيوية المميزة والسوشي، كما يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بـ«الدي جي» أيام الخميس والجمعة والسبت.