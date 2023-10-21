الامارات | «فان جوخ والأصدقاء - التجربة الغامرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زائرة لمعرض «فان جوخ والأصدقاء - التجربة الغامرة» الذي يستضيفه مركز سوهو للفنون في وارسو، بولندا.

ويوفر المعرض تجربة استثنائية تعتمد على استثارة الحواس وفرصة معايشة الأعمال الفنية من منظور عادي وثلاثي الأبعاد، ومعايشة الدخول إلى عوالم العمل الفني من خلال الميتافيرس.

وسيخصص المعرض تجاربه المستقبلية لعرض أعمال لسبعة فنانين عظماء آخرين في تلك الفترة، مثل كلود مونيه، وإدغار ديغا، وبول غوغان، وبيير أوغست رينوار، وهنري روسو، وهنري دي تولوز لوتريك، وبول سيناك. ويستمر المعرض حتى 14 يناير 2024.