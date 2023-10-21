كيف تخفف ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مدرب اللياقة البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر إن ألم العضلات بعد الرياضة ناتج عن ممارسة التمارين بشكل مكثف أو ممارسة تمارين جديدة، حيث تتعرض العضلات لشد كبير في هذه الحالات.

تنشيط سريان الدم

ألم العضلات بعد الرياضة غالباً ما يزول تلقائياً في غضون بضعة أيام، ولكن يمكن تسريع عملية الشفاء من خلال تنشيط سريان الدم في العضلات المعنية.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال التدليك اللطيف للعضلات أو معالجة العضلات بأسطوانة الفوم أو ممارسة رياضات قوة التحمل على نحو خفيف مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية.

سخونة وبرودة

ويمكن أيضا مواجهة ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة من خلال تطبيقات السخونة أو البرودة؛ حيث يمكن استخدام اللصقات الحرارية المحتوية على المادة الفعالة "كابسيسين" أو جل يحتوي على الألو فيرا أو زيت النعناع أو المنثول.

وحذر مدرب اللياقة البدنية الألماني من تعريض العضلات المشدودة إلى ضغط كبير أو المزيد من الشد، وإلا سيتفاقم الألم. لذا ينبغي الابتعاد عن الإطالة المكثفة أو التدليك العنيف. كما ينبغي تجنب التدريب المكثف في حال عدم تماثل العضلات للشفاء بشكل تام.

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