7 نصائح تجميلية توفر وقت الروتين صباحي.. عشان تلحقي الشيفت

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث السيدات وخاصة الأمهات العاملات عن حيل بسيطة لتوفير الوقت والمجهود، والحفاظ على الروتين الصباحي الخاص بالشكل، حتى لا يتأثر مظهرهن العام.

نصائح تجميلية توفر الوقت لروتين صباحي سريع

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 7 نصائح تجميلية توفر الوقت لروتين صباحي سريع، وفقًا لتصريحات خبيرة التجميل كريز عما» لـ«هُن»

التزمي بالعناية الأساسية بالبشرة

ما عليك سوى التمسك بالعناية الأساسية بالبشرة التي تشمل التنظيف والتنعيم والترطيب، احرصي على شراء المرطب الذي يحتوي على أساسيات عامل الحماية من الشمس (SPF).

أداة تجعيد الرموش

نحن نتفق على أنه لا يوجد شيء مثل الكحل أو محدد العيون لتجميل عينيك، ولكن للحصول على روتين تجميل صباحي سريع، يمكنك تخطي منتجات التجميل هذه بدلًا من ذلك، استخدمي أداة تجعيد الرموش التي يمكن أن تساعد في رفع عينيك بشكل فوري.

تطبيق مرطب شفاه ملون

بدلاً من البحث عن أفضل لون شفاه يناسب ملابسك أو وضع أحمر الشفاه ومرطب الشفاه بشكل منفصل، ما عليك سوى وضع شفاه ملونة بلسم، لن يضفي لمسة من الألوان فحسب، بل سيحافظ على ترطيب شفتيك أيضًا

خططي لملابسك مسبقًا

يعد البحث عن الملابس في خزانتك، خاصة في الصباح، أحد السيناريوهات الشائعة، يؤدي إلى قضاء وقت غير ضروري، بدلًا من ذلك، خطط لملابسك مسبقًا، ويفضل أن يكون ذلك في الليل.

سيوفر الوقت في الصباح ويسمح لك بإجراء إضافات معينة مثل إضافة وشاح.

استخدمي شامبو جاف

إن قضاء يوم سيئ للشعر هو أمر شائع بالنسبة لمعظمنا، في حالة عدم قدرتك على تخصيص وقت لغسل شعرك بالشامبو، استخدمي ببساطة شامبو جاف يساعد على امتصاص الزيت الزائد ويضيف حجمًا للشعر

صففي شعرك بالطريقة السهلة

الاستعداد في الصباح من خلال الاهتمام بالملابس، والمكياج الأساسي قد يجعلك تنسى في بعض الأحيان تسريحة الشعر، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التنازل عن جزء تصفيف الشعر، ما عليك سوى التمسك بتسريحات الشعر السهلة مثل تسريحة ذيل الحصان الأنيقة أو الكعكة أو الشعر نصف المربوط الذي يتطلب أقل قدر من الجهد والوقت

اسفنجة مكياج

للحصول على لمسة نهائية ناعمة بمجرد الانتهاء من وضع المكياج الأساسي، استخدمي اسفنجة مكياج للحصول على مظهر ناعم وخالي من العيوب، احملي اسفنجة الماكياج في حقيبة الزينة الصغيرة الخاصة بك في حالة قيامك بتعديل الماكياج خلال منتصف النهار