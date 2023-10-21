الرياضة.. دواء طبيعي لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

الرياضة مهمة جدًا لمرضى السكري؛ فهي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمضاعفات السكري الخطيرة.

ومع ذلك، يجب اختيار الرياضة المناسبة وممارستها بمعدل وشكل مناسبين لتجنب المخاطر الصحية، مثل انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

أوصى المركز الألماني لأبحاث السكري، مرضى السكري بممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيا، مؤكدا على أهمية اختيار الرياضة المناسبة للحالة الصحية؛ فعلى سبيل المثال ينبغي لمرضى السكري، الذين يعانون أيضا من أحد أمراض الأعصاب أو العظام، ممارسة الرياضات، التي تحافظ على المفاصل والأعصاب مثل السباحة وتمارين اللياقة البدنية المائية وركوب الدراجة الهوائية.

كما يتعين على مرضى السكري، الذين يعانون أيضا من أحد أمراض العيون الناجم عن السكري، الابتعاد عن الرياضات العنيفة مثل ألعاب الدفاع عن النفس وتمارين تقوية العضلات.

أعراض انخفاض السكر

وأكد المركز أيضا أهمية ممارسة الرياضة باعتدال لتجنب خطر الانخفاض الشديد لمستوى السكر بالدم، والذي يمكن الاستدلال عليه من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل التعرق وبرودة الجسم وشحوب البشرة وتراجع القوة العضلية والاضطراب والصداع والدوار والغثيان وتشوش الرؤية. وينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة فور ملاحظة هذه الأعراض وقياس مستوى السكر بالدم.

الاستعداد الجيد

ولتجنب المخاطر الصحية عند ممارسة الرياضة، أوصت الجمعية الألمانية لداء السكري مرضى السكري بالاستعداد الجيد لممارسة الرياضة؛ حيث ينبغي قبل ممارسة الرياضة قياس مستوى السكر بالدم؛ فإذا كان مستوى السكر منخفضا للغاية، فينبغي تناول شيء ما قبل ممارسة الرياضة، أما إذا كان مستوى السكر مرتفعا للغاية، فلا يجوز حينئذ ممارسة الرياضة.

وبالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، فإنه ينبغي مراعاة أن ممارسة الرياضة تُزيد من تأثير الأنسولين. لذا ينبغي قبل ممارسة الرياضة حقن كمية أقل من الأنسولين لمنع نقص السكر في الدم. ومن المهم أيضا أن يصطحب المريض معه دائما شيئا ليأكله أو قطعة من الجلوكوز بالإضافة إلى دواء مرض السكري.

وأشارت الجمعية إلى أن مستوى السكر في الدم يمكن أن ينخفض ليس فقط أثناء التمرين، ولكن أيضا بعد عدة ساعات من التمرين. لذا ينبغي على مرضى السكري تناول الطعام وتجديد مخزون السكر في الدم لديهم بعد ممارسة الرياضة.

وقبل الذهاب إلى الفراش ينبغي تناول الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها ببطء، مثل البطاطا والحلوة وأرز الحبوب الكاملة والبقوليات ورقائق الشوفان ومعظم أنواع الخضروات الغنية بالكربوهيدرات؛ حيث إنها تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتساعد على منع نقص السكر في الدم أثناء الليل.

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