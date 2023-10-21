الامارات | "واتساب" سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف.. من الأسبوع المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة ميتا، وقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون الأقدم، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ووفقاً للمنصة، فإن التطبيق يريد التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، إضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي.

ووفقاً للمذكرة الرسمية الخاصة بواتساب، "لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم التي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".

وتتضمن القائمة هواتف ذكية قديمة مثل "نيكزس 7" و"آيفون 5" و"آيفون 5 سي" و"أركوس 53 بلاتينيوم" و"جراند إس فليكس زد تي إي" و"جراند إكس كواد V987 زد تي إي" و"إتش تي سي ديزاير 500" و"هواوي التصاعدي"، و"هواوي التصاعدي D1" و"إتش تي سي وان" و"سوني إكسبيريا زد" و"إل جي أوبتيموس جي برو" و"سامسونج جالاكسي نيكزس" و"موتورولا درويد رازر" و"سوني إكسبيريا S2" و"موتورولا شووم" و"سامسونج جالاكسي تاب 10.1" و"آسوس Eee" و"أيسر آيكونيا تاب A5003" و"إتش تي سي ديزاير إتش دي" و"إل جي أوبتيموس 2X" و"سوني إريكسون إكسبيريا آرك 3".

ويقوم واتساب باستطلاع العملاء عن الإصدارات التي يجب وقف تحديثاتها، لذا تقوم كل عام مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال عدد الأشخاص الذين يستخدمونها أقل.

ويسقط واتساب الدعم لأنظمة الهواتف الذكية القديمة، من أجل الحفاظ على أمان التطبيقات، والذي يتطلب عملًا مستمرًا وتحديثات من المطورين.

وتشمل منتجات وخدمات "ميتا" فيسبوك، ماسنجر، فيسبوك ووتش، وفيسبوك بورتال.

وفي أكتوبر 2021، غيرت الشركة الأم لفيسبوك اسمها من شركة فيسبوك إلى "ميتا" من أجل "عكس تركيزها على بناء ميتافيرس". وفقاً لـ"ميتا"، تشير "ميتافيرس/metaverse" إلى البيئة المتكاملة التي تربط جميع منتجات الشركة وخدماتها.