توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023

مهنيًا: الجو العام لا بأس به انت قائد لا خوف عليك لكن بداية هذا الاسبوع تطرح التحديات تحت تاثيرات كسوف الشمس التي تؤثر عليك بشكل مباشر بالاضافة الى القمر الجديد من الميزان يومي السبت والاحد فتبدأ المعاكسات تعب مسؤوليات توتر ايام متطلبة وضغوط متراكمة تجعل بداية الاسبوع مشحونة بالتوتر انتبه كي لا تنزع الفرص فترة تحمل ضغوطا عائلية شخصية وعاطفية

عاطفياً: لا تزال تعيش اجواء عاطفية مميزة مع وجود القمر في العذراء الذي يحمل معه التسلية والطمأنينة، ويبشر بحلول ومصالحات فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الحبيب اذا كنت مرتبطًا، اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير. انه اسبوع ناشط ومنشط للروابط والعواطف